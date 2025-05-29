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Черный маяк и тень: Бэнкси показал свою новую работу. Фото

Надежда Данищук
Мир
1 минута
48
Черный маяк и тень: Бэнкси показал свою новую работу. Фото

Известный британский уличный художник Бэнкси представил свою новую загадочную работу. Он также оставил надпись на мурале, которая объясняет скрытый смысл его произведения.

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Бэнкси опубликовал в Instagram фото своего рисунка, как всегда не указав, где он расположен. Но пользователи определили, в каком месте находится мурал.

Черный маяк и тень: Бэнкси показал свою новую работу. Фото

Художник изобразил на серой стене черный маяк, а на тротуаре нарисовал тень от него таким образом, что она достигает реального уличного столбика.

При первом взгляде на рисунок в вечернее время, когда уже на улицах включено освещение, кажется, что это тень падает от столбика на стену, а сам столбик и является тем "Маяком надежды".

Так чья тень – маяка, или обычного столба? Все объясняет надпись на мурале: "Я хочу быть тем, что ты видишь во мне".

Черный маяк и тень: Бэнкси показал свою новую работу. Фото

Издание Metro отметило, что пользователи в соцсетях определили, где находится новый мурал Бэнкси. По их словам, это французский город Марсель, а именно район Ле Панье, известный своими узкими улочками и муралами.

"Сделайте это в стиле Бэнкси... где-то в Марселе!", - написал один из догадливых пользователей.

Черный маяк и тень: Бэнкси показал свою новую работу. Фото

"Бэнкси превращает обычный столб в маяк, чтобы продемонстрировать, что даже самые обычные вещи могут светиться, если мы решим посмотреть на них по-другому", – объяснил работу художника другой.

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