Черный маяк и тень: Бэнкси показал свою новую работу. Фото

Известный британский уличный художник Бэнкси представил свою новую загадочную работу. Он также оставил надпись на мурале, которая объясняет скрытый смысл его произведения.

Видео дня

Бэнкси опубликовал в Instagram фото своего рисунка, как всегда не указав, где он расположен. Но пользователи определили, в каком месте находится мурал.

Художник изобразил на серой стене черный маяк, а на тротуаре нарисовал тень от него таким образом, что она достигает реального уличного столбика.

При первом взгляде на рисунок в вечернее время, когда уже на улицах включено освещение, кажется, что это тень падает от столбика на стену, а сам столбик и является тем "Маяком надежды".

Так чья тень – маяка, или обычного столба? Все объясняет надпись на мурале: "Я хочу быть тем, что ты видишь во мне".

Издание Metro отметило, что пользователи в соцсетях определили, где находится новый мурал Бэнкси. По их словам, это французский город Марсель, а именно район Ле Панье, известный своими узкими улочками и муралами.

"Сделайте это в стиле Бэнкси... где-то в Марселе!", - написал один из догадливых пользователей.

"Бэнкси превращает обычный столб в маяк, чтобы продемонстрировать, что даже самые обычные вещи могут светиться, если мы решим посмотреть на них по-другому", – объяснил работу художника другой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!