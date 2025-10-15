Слава Україні!

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Вторник, 14 октября 2025

Чего ожидать от встречи Трампа и Зеленского

* 47-й президент пригласил Владимира Зеленского в Белый Дом после двух подряд телефонных разговоров. Встреча состоится в пятницу.

Можно предположить с большой вероятностью, что в ходе публичной части этой встречи (а Трамп предваряет любую встречу с любым иностранным лидером в Белом Доме продолжительным телевизионным шоу с участием гостя и своего ближайшего окружения) 47-й президент будет посылать сигналы российскому диктатору. Все эти телевизионные шоу очень редко представляют какой-либо интерес, поскольку иностранные лидеры приспособились к такому стилю, больше молчат или за что-то благодарят 47-го президента, а он солирует, много говорит, удовлетворяя свое эго, но очень редко эти разговоры несут какую-либо информацию. Однако, в данном случае, если действительно Трамп собирается послать сигналы путину, проследить за тем, что именно он будет говорить, важно.

47-й президент чрезвычайно окрылен своей ролью ближневосточного миротворца, и, очевидно, хочет сейчас спроецировать свой подход к остановке войны между Израилем и ХАМАСом на российско-украинскую войну. Но этот подход может работать только, когда обе воюющие стороны зависят от тех, кто стремится прекратить военные действия между ними. Трамп способствовал тому, чтобы Израиль после окончания предыдущего прекращения огня в марте мог нанести ХАМАСу максимально возможный ущерб. А затем потребовал от Израиля согласиться на новое прекращение огня и мирный план из 20-ти пунктов в обмен на освобождение всех остававшихся в руках ХАМАСа двадцати израильских заложников. Одновременно Катар, являющийся основным финансовым спонсором ХАМАСа, потребовал от него согласиться освободить остающихся заложников в обмен на прекращение огня. У Дональда Трампа большие личные интересы в Катаре, от которого он получает подарки в виде самолета за $400 миллионов и инвестиций в строительство гольф-клубов и отелей. Все эти факторы сложились в пазл, при котором и Нетаньяху, и ХАМАС вынуждены были принять, продиктованные им условия. При этом, что будет происходить в Газе дальше, непредсказуемо. Но из того, что после отвода израильских войск, ХАМАС показал, что немедленно восстановил свою власть, устроив показательные публичные казни своих противников, следует, что отказываться от власти и разоружаться, как это предусмотрено мирным планом, он на данный момент не собирается.

Однако проецируется ли в принципе подход Трампа к прекращению войны между Израилем и ХАМАС на российско-украинскую войну? 47-й президент был уверен, считая путина своим другом (по словам Джона Болтона, бывшего советника Трампа по национальной безопасности), что договорится с путиным. И предлагал путину условия, которые не предложил бы никто: и снятие санкций, и признание Крыма российским, и большие инвестиции в российскую энергетику, и совместные энергетические проекты, и восстановление поставок российских энергоносителей в Европу. В обмен на прекращение огня. Но путина ничего из предложенного не заинтересовало. Поскольку для него уничтожение Украины не просто важнее, чем все, что предлагал ему Трамп, но это воплощение его мечты о восстановлении российской империи.

Трамп пробовал давить на Украину, чтобы она фактически согласилась на российские условия, то есть на капитуляцию. Но и тут у него ничего не получилось. Украина получила поддержку лидеров Европы и подавляющего большинства европейских стран, фактически всех, кроме Венгрии и Словакии.

Что может теперь сделать Трамп? Судя по всему, он решил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могут стать более убедительными для путина, чем предлагавшиеся политические уступки и экономические предложения со стороны США. В пользу этого говорит и то, что, как сообщают Файнэншл Таймс и другие СМИ со ссылками на источники, американская разведка летом начала предоставлять Украине гораздо более подробную информацию, помогающую наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, и эта информация включает данные, позволяющие обходить российскую ПВО.

Очевидно, что Украина просит и будет просить США о предоставлении большего количества оружия, и в первую очередь дополнительных средств ПВО для защиты от российских атак, а также ракеты дальнего радиуса действия для усиления ударов по российской нефтепереработке и военным заводам. Можно предполагать, что об этом пойдет речь за закрытыми дверями. Важно то, какие решения будут приняты.

Получит ли Украина Томагавки? Этих ракет у США больше четырех тысяч. Но батарей для их запуска не с моря, а с суши, на сегодняшний день существует всего две. Наземные пусковые установки Тайфун компания Локхид Мартин начала серийно производить в 2024 году. Две произведенные батареи приняты на вооружение американской армии.

Получит ли Украина ракеты AGM-158 JASSM, которых у США много, которые могут запускаться с самолетов F-16, и о которых Украина просит с 2024 года, с момента появления первых F-16 на вооружении украинских Воздушных Сил?

Получит ли Украина ракеты Taurus от Германии, больше ракет Storm Shadow/SCALP от Великобритании и Франции, если США решат снабдить Украину ракетами более дальнего радиуса действия?

Пока ответов на эти вопросы нет. Будем надеяться, что они могут появиться после визита Зеленского в Вашингтон.

Как считает бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, ключ к тому, чтобы Россия не могла продолжать войну, находится именно в систематических ударах по ее нефтеперерабатывающим заводам, в ударах, следующих один за другим, чтобы исключить возможность быстрого ремонта и восстановления их работы. Об этом Бен Ходжес подробно рассказал в интервью Rashkin Report, снова рекомендую всем послушать.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1194 дня.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.