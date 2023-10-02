Бюджет будет пересмотрен: Боррель выразил уверенность, что США продолжат поддерживать Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что США продолжат поддерживать Украину. Он считает, что американский бюджет будет пересмотрен, несмотря на то, что законодатели в Вашингтоне отказались от пакета финансирования Киева во избежание приостановки работы правительства.

Об этом сообщает Рolitico. Заявление высокий представитель ЕС сделал перед журналистами в Киеве 2 октября.

"Я уверен, что это решение будет пересмотрено, и в целом мы продолжим быть на вашей стороне", – заявил Боррель.

Вместе с этим глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также преуменьшил значение решения Конгресса США. Он назвал это решение "инцидентом".

"Мы работаем с обеими сторонами Конгресса, чтобы гарантировать, что это не повторится снова ни при каких обстоятельствах", – сказал министр.

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Боррель добавил, что США будут продолжать поддерживать Украину, пока Джо Байден остается у власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве прошла встреча министров Европейского Союза по иностранным делам. Дипломаты собрались, чтобы выразить свою солидарность и поддержку украинскому народу.

Накануне Боррель заявил о долгосрочных обязательствах безопасности для нашей страны. Он подчеркнул, что западные партнеры уже работают над этим.

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