Будет защищать и соседние страны: Германия построит 'многослойный' щит против ракет за 17 млрд евро – Bloomberg

Германия планирует создать "многослойный" противоракетный щит стоимостью до 17 миллиардов евро. Сейчас Берлин ведет соответствующие переговоры с несколькими производителями оборонной продукции.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. В частности, правительство канцлера Олафа Шольца ведет переговоры с баварским производителем Diehl Defense о закупке до 8 противоракетных комплексов IRIS-T на сумму от 2 до 3 миллиардов евро.

Планируется, что щит, который также будет включать в себя другие системы, будет направлен на защиту Германии и соседних стран от ракетных атак. Его стоимость может быть изменена, поскольку переговоры продолжаются.

Пресс-секретарь министерства обороны Германии отказалась комментировать детали, но подтвердила, что переговоры продолжаются, в том числе с компанией Diehl по поводу систем IRIS-T. Цель Германии – создать современный противоракетный щит и интегрировать его в запланированную европейскую инициативу "Небесный щит".

Впервые о противоракетном щите Шольц заявил в своей речи в Праге в августе 2022 года, сказав, что Германия в ближайшие годы вложит значительные средства в свою противовоздушную оборону, поскольку континенту "предстоит наверстать многое упущенное".

Он сказал, что такая интегрированная система будет более эффективной и рентабельной, чем если бы каждая страна строила свои собственные сложные системы.

По меньшей мере 15 стран – в основном входящие в НАТО – подписали письмо о намерениях присоединиться к программе, пишет Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил передачу Украине системы ПВО "Железный купол". Сейчас правительство страны изучает этот вопрос.