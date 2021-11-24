Бросали камни и ломали забор: мигранты совершили новую попытку прорваться на территорию Польши. Видео

Вечером 24 ноября очередная группа мигрантов пыталась прорваться через беларусско-польскую границу. Так называемые беженцы с Ближнего Востока и Африки вели себя очень агрессивно, бросая в пограничников камни и насильно продвигая ограждения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Польши в Twitter. Представители ведомства утверждают, что новая атака в очередной раз проходила под контролем белорусских спецслужб (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нападение произошло около 19:00 группой из 100 мигрантов. Они насильно двигали металлическую межу, сломав часть ограждения, и закидывали наших силовиков камнями", – указано в сообщении.

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Отметим, что в украинском МВД указали вероятность рисков проникновения группы мигрантов через белорусскую границу в Украину. Погранотряды нашей страны приведены в готовность оказать противодействие в случае возникновения провокаций.

Wczoraj tj.23.11 ok.19.00 grupa ponad 100 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę🇵🇱🇧🇾. W służby polskie rzucano kamieniami.

Atak odbywał się pod nadzorem białoruskich służb.#zgranicy pic.twitter.com/vGwLO5MVvb — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

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