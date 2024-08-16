Британия передала Украине более 200 автомобилей, которые сдали на утилизацию из-за экологических требований

Столица Великобритании Лондон передала Украине более 200 автомобилей, которые не отвечают установленным требованиям о вредных выбросах. Еще более сотни таких машин уже готовят к отправке.

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Об этом сообщило лондонское коммунальное предприятие Transport for London (TfL). Автомобили предоставляют исключительно на нужды гуманитарной и медицинской помощи в Украине.

В январе прошлого года в Лондоне запустили схему утилизации ULEZ, которая предоставляет водителям гранты на приобретение экологичного транспортного средства, если они сдают на утиль собственный транспорт.

Если водители отказываются от замены своего авто, они должны ежедневно платить сбор в 12,5 фунта стерлингов.

В марте водители, пользующиеся схемой ULEZ, получили возможность заплатить за отправку своего автомобиля в Украину вместо того, чтобы отправить его на металлолом.

По информации TfL, такой возможностью воспользовались более 330 автовладельцев "не экологичных" автомобилей.

Учитывая свертывание схемы компенсаций в рамках ULEZ, мэр Лондона Садик Хан объявил, что предоставит дополнительное финансирование, "чтобы транспортные средства продолжали поступать в Украину после закрытия утилизационной программы".

Как сообщал OBOZ.UA, Латвия передала Украине для ВСУ сотни конфискованных авто на общую сумму почти в миллион евро. Автомобили были конфискованы у нетрезвых водителей.

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