Британия объявила ЧВК "Вагнер" террористической организацией: что это значит

Великобритания 15 сентября официально признала российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Ее деятельность на территории Соединенного Королевства запретили, а за поддержку этой организации предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства на своем сайте. Еще 6 сентября в парламенте был принят соответствующий приказ. 15-го числа ЧВК окончательно запретили.

"Решение вступает в силу немедленно и делает принадлежность к группе "Вагнер" или ее активную поддержку в Британии уголовным правонарушением, с потенциальными санкциями до 14 лет лишения свободы в дополнение к или вместо штрафа", – объяснили в сообщении.

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Известно, что в Великобритании в списке террористических организаций "Вагнер" стал 79 группировкой.

В этом перечне сказано, что ЧВК "Вагнер", основанная в 2014 году, действует как прокси-военная сила от имени российского государства и работает на различных театрах военных действий, включая Украину, Сирию, Центральноафриканскую Республику, Судан, Ливию, Мозамбик и Мали.

"Группа "Вагнер" применила серьезное насилие против Вооруженных сил Украины и против гражданского населения для достижения политических целей России", – сказано в тексте.

Как писал OBOZREVATEL, ранее начальник штаба обороны Британии Тони Радакин заявил, что Украина удерживает инициативу в развязанной Россией войне и оттесняет страну-агрессора назад.

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