Бразильский сенат признал президента Болсонару виновным в преступлениях против человечности

Члены бразильского сената обвиняют президента Жаира Болсонару в ряде нарушений и участии в коррупционных схемах, что послужило причиной потери контроля над пандемией коронавируса COVID-19. В результате от болезни умерло более 600 тыс. граждан, из-за чего главу государства считают причастным в преступлении против человечности.

Об этом сообщило издание ВВС. Сам Болсонару категорически отрицает вину и утверждает, что расследования против него политически мотивированы.

Скандал разделил самих бразильцев на два лагеря: одни не доверяют данным 11 сенаторов, которые за шесть месяцев собрали сокрушительные факты против президента, другие убеждены, что Болсонару действительно не справился со своими обязанностями в опасный для страны эпидемиологический период.

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В любом случае по словам западной прессы, отчет расследования для передачи дела в реальную уголовную плоскость еще требуется вынести на голосование комиссии сената. Если в его пользу не наберется достаточно голосов, то на громкие факты наложат вето и Болсонару избежит судебных тяжб, во всяком случае на какое-то время.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Бразилии Жаир Болсонару до сих пор не получил свою дозу вакцины против коронавируса, что стало причиной его недопуска на стадион во время футбольного матча.