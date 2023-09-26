'Больше не будет гудеть': в Иране похвастались обновленным дроном-камикадзе Shahed-136 с турбореактивным двигателем. Видео

В Иране похвастались новой модификацией дрона-камикадзе Shahed-136 – ударного БПЛА, который Тереган активно передает стране-агрессору России для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Теперь модернизированный дрон может лететь беззвучно.

Об этом сообщил на своем аккаунте в социальной сети Х (ранее известной как Twitter) швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте. Он опубликовал фрагмент ролика с обновленным беспилотником (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новую версию Shahed-136 оснастили турбореактивным двигателем. Ранее этот дрон характеризовался громкими звуками, похожими на работу двигателя мопеда. Из-за этого в Украине его так и прозвали – мопед.

Видео дня

Как отметил Питте, у Тегерана, вероятно, не возникнет проблем с тем, что продать стране-агрессору России модернизированный дрон-камикадзе. Он отметил, что БПЛА "идеально подойдет" для "поражения больниц и зернохранилищ".

Иранские каналы в соцсетях утверждают, что это видео якобы было снято для "флагманского документального фильма". Вскоре иранцам должны показать пропагандистский фильм о создании "шахедов".

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран намерен продать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, которые уже используются оккупантами в полномасштабной войне против Украины. В то же время ряд поставок оружия между Тегераном и Москвой были сорваны.

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