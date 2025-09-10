Судя по тому, как негодяи-журналисты испортили послевкусие от хорошего ужина Дональду Фредовичу, но так и не получили от него ответ по поводу вторжения дронов на территории страны НАТО, настало время консультаций по применению или не применению 5 статьи Устава НАТО.

Видео дня

Я думаю, скорее по не применению.

Будет сложно, но они смогут.

Полагаю, что одной из важных целей, а м.б. и самой важной, этой ночной атаки, была демонстрация бессилия "самого мощного военного союза". Нет ничего эффективнее, чем показать импотентность противника в прямом эфире.

– А что теперь, дорогие европейцы? – спросили в Кремле. – Что вы сделаете против Кости Сапрыкина, дорогой мистер Трамп?

Есть что показать? Кроме гордого встряхивания рыжей челкой?

Самый быстрый путь к развалу блока – это демонстрация его бесполезности и неэффективности.

Какая разница, сколько тратить на его содержание – 5% или 10%, если он все равно, простите, не встает, когда надо? Что толку, что он красиво висит?

Каких реакций ждать? Я полагаю, что внутреннего кризиса в Атлантическом Альянсе.

Ни на что, кроме как на демонстрацию намерений, он на сегодняшний день не способен.

Большая война откладывается.

Будет очередное ток-шоу.