Беспроцентный кредит без планового погашения — именно на таких условиях, как сообщает Bloomberg, Украина должна получить от США 60 млрд долларов, с точки зрения Трампа.

Смогут возвратить — пусть вернут, не смогут — возвращать не надо. Так прошлый и, возможно, будущий президент Соединённых Штатов говорит об этой возможной ссуде.

И поясняет: так он в своё время договаривался с молодыми спортсменами, у которых был потенциал, но ещё не было денег.

Это, понятно, лишь его предложение, но сейчас оно противопоставляется принятию Палатой представителей законопроекта о безвозвратной помощи Украине, который уже прошёл Сенат, но спикер нижней палаты Джонсон не ставит его на голосование — по требованию Трампа, которого он слушается.

Украина почти голыми руками продолжает в неравной борьбе оказывать сопротивление врагу человечества мордору, гибнут тысячи военных и сотни мирных жителей. А дедушка, влияющий на Америку больше, чем дедушка-президент, вспоминает, как финансировал когда-то юных спортсменов.

Это его аналогии, его уровень. В Палате представителей его услышали и решили поразмыслить на важных каникулах, не приняв никакой помощи вообще.