newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Bloomberg: что предложил Трамп, сравнив воюющую Украину со спортсменом, у которого нет денег

Bloomberg: что предложил Трамп, сравнив воюющую Украину со спортсменом, у которого нет денег

Беспроцентный кредит без планового погашения — именно на таких условиях, как сообщает Bloomberg, Украина должна получить от США 60 млрд долларов, с точки зрения Трампа.

Смогут возвратить — пусть вернут, не смогут — возвращать не надо. Так прошлый и, возможно, будущий президент Соединённых Штатов говорит об этой возможной ссуде.

И поясняет: так он в своё время договаривался с молодыми спортсменами, у которых был потенциал, но ещё не было денег.

Это, понятно, лишь его предложение, но сейчас оно противопоставляется принятию Палатой представителей законопроекта о безвозвратной помощи Украине, который уже прошёл Сенат, но спикер нижней палаты Джонсон не ставит его на голосование — по требованию Трампа, которого он слушается.

Украина почти голыми руками продолжает в неравной борьбе оказывать сопротивление врагу человечества мордору, гибнут тысячи военных и сотни мирных жителей. А дедушка, влияющий на Америку больше, чем дедушка-президент, вспоминает, как финансировал когда-то юных спортсменов.

Это его аналогии, его уровень. В Палате представителей его услышали и решили поразмыслить на важных каникулах, не приняв никакой помощи вообще.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...