Блинкен заявил, что США планируют назначить спецпредставителя по Беларуси, который будет работать с оппозицией

Соединенные Штаты планируют в ближайшее время назначить спецпредставителя по Беларуси. Он будет сотрудничать с белорусской оппозицией.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Сенате.

"США рассматривают возможность назначить вскоре спецпредставителя по Беларуси, который будет взаимодействовать с оппозицией", – заявил Блинкен.

Стоит отметить, что у Соединенных Штатов больше нет своего представителя в Беларуси. Это связано с приостановкой работы американского посольства в Минске после полномасштабного вторжения России в Украину.

Американский посол Джули Фишер покинула свой пост в июне 2022 года. После этого режим Лукашенко заблокировал возможность выполнять обязанности посла в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси заочно приговорили лидера оппозиции Светлану Тихановскую к 15 годам заключения.

Ранее Тихановская предложила Киеву установить дипломатические отношения с Объединенным переходным кабинетом Беларуси фактически правительством в изгнании. Самопровозглашенного президента Александра Лукашенко она назвала позором белорусов.

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