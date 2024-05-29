Блинкен посетит Молдову и Чехию: обсудит июльский саммит НАТО в Вашингтоне в контексте Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 29-31 мая посетит Молдову и Чехию. Его визит в Европу призван консолидировать поддержку со стороны США и НАТО для восточноевропейских союзников, в том числе и Украины.

В Кишиневе Блинкен 29 мая встретится с президентом Маей Санду и другими должностными лицами с целью продемонстрировать поддержку США курса Молдовы на евроинтеграцию и учитывая усиление угроз со стороны РФ. Как пишет "Голос Америки", визит Блинкена происходит на фоне усиления российского наступления на востоке Украины и разногласий на Западе по поводу разрешения бить переданным оружием по территории России.

Также визит Блинкена предшествует июньскому саммиту мира в Швейцарии, участие в котором президента Джо Байдена пока не подтверждено, и июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне, на который Украина возлагает существенные надежды на дальнейшую интеграцию в альянс.

Санду же баллотируется на второй президентский срок, и на выборах аналитики США и Европы ожидают усиления операций влияния Москвы и вмешательства в стране, где в непризнанном Приднестровье до сих пор находятся около 1500 военных ВС РФ.

"Я предполагаю, что он [Блинкен] будет иметь мощный пакет поддержки для переходного периода Молдовы, как энергетической независимости или меньшей зависимости от источников на востоке, так и поддержки демократии против российских угроз", – сказал журналистам на днях Джеймс О'Брайен, помощник главы Госдепа по европейским и евразийским вопросам.

Он добавил, что Блинкен "подчеркнет прогресс Молдовы на пути к европейской интеграции, укрепление своей демократии, а также угрозу, представляемую вмешательством России во внутренние процессы".

Вашингтон внимательно следит за какими-либо признаками того, что РФ может попытаться аннексировать Приднестровье, пишет New York Times, однако пока, по словам О'Брайена, Соединенные Штаты не видят прямой военной угрозы со стороны РФ.

"Но продолжаются операции российского влияния, и это вызывает беспокойство", – сказал он.

После Молдовы 30-31 мая Блинкен отправится в Прагу, где встретится с главой МИД Чехии Яном Липавским и другими чиновниками, а также примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО.

Как сообщили на сайте Госдепа, среди тем для обсуждения, в частности, дальнейшая поддержка Украины и приоритеты июльского саммита НАТО.

Не ожидается, что на этом саммите Украина получит приглашение в НАТО.

"Мы не ожидаем, что Украине будет предоставлено приглашение присоединиться к НАТО, но мы думаем, что будет существенная демонстрация поддержки Украины", – сказал О'Брайен.

"Это будет включать постоянную поддержку НАТО в развитии будущих Вооруженных сил Украины и усилия, направленные на помощь Украине во время проведения реформ, необходимых для того, чтобы она могла присоединиться к ЕС и как можно скорее направиться к НАТО", – добавил он.

Среди встреч в Чехии – разрешение Украине на удары западным оружием по РФ, отмечает Reuters.

Евротур Блинкена проходит лишь через две недели после того, как руководитель Госдепа посетил Киев с неанонсированным визитом, отмечается в статье.

Результатом этого визита стало изменение позиции госсекретаря относительно разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Блинкен заявил, что США не поощряют применения западного оружия для ударов по РФ, однако Украина имеет право самостоятельно решать, как вести войну.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь призвал страны Альянса снять "некоторые ограничения" на применение оружия, предоставленного Украине. По его словам, Киев имеет право на защиту, которая должна предусматривать и удары по военным целям в РФ.

Против такой инициативы высказались в ряде стран, в частности Италии и Германии. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном поддержал позицию последнего относительно того, что Украина имеет полное право бить по военным базам в РФ, откуда идут атаки на украинские города и села.

Премьер Чехии Петр Фиала отметил: поскольку Украина стала жертвой вооруженной агрессии РФ, она имеет полное право использовать для обороны все доступные средства.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказала схожую позицию и заявила, что это не должно быть темой для дискуссий.

Президент Владимир Зеленский заявлял: он не считает, что должны быть какие-то запреты на использование Украиной западного вооружения. Речь идет не о наступлении на территории РФ, а о защите, пояснил он.

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