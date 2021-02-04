Без прислуги и самолетов: в сети вспомнили о простоте Меркель во главе Германии

После того, как канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост партийного руководителя Христианско-демократического союза, в сети вспомнили о 18 лет ее нахождения у власти.

Украинский бизнесмен Александр Соколовский сделал в Facebook репост публикации пользователя Tanja Rszhik, где говорилось о достижения немецкого лидера.

"За восемнадцать лет ее руководства не было зафиксировано никаких нарушений против нее. Она не назначила секретарем никого из своих родственников. Она не утверждала, что была творцом славы. Она не боролась с теми, кто предшествовал ей или не устраивал ее. Она не говорила глупостей", – говорится в сообщении.

Как канцлер Германии, она не была замечена в покупке недвижимости, авто, яхт и самолетов. Меркель часто носила одну и ту же одежду, говоря, что она госслужащий, а не модель.

"Нет, у меня нет работниц и они мне не нужны. Мы с мужем каждый день выполняем эту работу дома… Я расставляю одежду, а мой муж управляет стиральной машиной, и обычно это происходит ночью", – рассказывала Меркель о своем быте.

Политик продолжает жить в той же квартире, в которой она жила до избрания канцлером Германии. Она не владеет виллой с прислугой, где есть бассейны и сады.

Ранее OBOZREVATEL писал, как менялся образ Меркель во время 16-ти новогодних обращений. Также сообщалось, в каких резиденциях живут Ангела Меркель и другие мировые лидеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель назвала 2020 год "самым тяжелым" за 15 лет ее пребывании на должности.