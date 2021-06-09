Берег Турции заполонили "морские сопли": власти забили тревогу. Видео

Берег Мраморного моря близ Стамбула покрылся "морскими соплями". Это слизь, которую выделяют морские организмы в жару.

Как пишет BBC, из-за бело-коричневой субстанции, которая похожа на пену, в регионе Мраморного и Черного морей назревает экологическая катастрофа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Слой слизи из фитопланктона угрожает жизни морских организмов и мешает рыболовству. Он образуется не только на поверхности моря, но и опускается на глубину до 25-30 м, перекрывая рыбам и крабам доступ к кислороду. Также слизь забивается в рыбьи жабры.

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Кораблям приходится проходить через толстый слой слизи, а некоторые рыболовные лодки не могут выйти в море, поскольку у них забиваются моторы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы решить проблему как можно быстрее. По его словам, слизь также угрожает экологии Черного моря.

"Я надеюсь, что мы спасем наши моря от этой напасти со слизью. Я боюсь, что она распространится в Черное море. Это будет огромная проблема. Нужно действовать немедленно", – сказал турецкий лидер.

Он призвал расследовать причины явления, связав его со сливом в море канализационных отходов, а также температурой воды, которая поднимается.

Правительство Турции уже отправило группу из 300 человек, которые должны исследовать ситуацию.

Морская слизь – естественное явление, которое происходит, когда фитопланктон чрезмерно разрастается из-за высокой температуры и загрязнения воды.

Впервые этот феномен зафиксировали в Турции в 2007 году, тогда его также наблюдали в Эгейском море у побережья Греции. Однако сейчас распространение слизи в Мраморном море стало самым масштабным в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черное море находится на пороге экологической катастрофы. Исследование показало, что в нем вдвое больше пластиковых отходов, чем в Средиземном.