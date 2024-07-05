Бербок: на саммите НАТО Россию должны четко назвать самой большой угрозой безопасности

На саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне, страны блока должны четко назвать Россию самой большой угрозой безопасности. Кроме того, Североатлантический Альянс должен адаптировать свою политику, основываясь на таком решении.

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В первую очередь нужно усилить военную помощь для Украины, которая более двух лет борется с российским полномасштабным вторжением. Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая в Бундестаге, передает Укринформ.

"На следующей неделе в Вашингтоне мы должны четко дать понять: путинская Россия будет оставаться самой большой угрозой нашей безопасности и свободе в Европе в обозримом будущем. Это не мы выбирали. Мы этого не желали. Но пора, и мы должны адаптировать свою политику к этому", – сказала Бербок.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что военная помощь Украине – это не благотворительный жест, а "инвестиция в нашу собственную безопасность, в нашу собственную свободу".

По словам Бербок, имперские претензии, которые неоднократно озвучивал российский диктатор Владимир Путин направлены не только на Украину, но и на другие государства.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, накануне вашингтонского саммита НАТО ведется интенсивная дискуссия относительно того, как расширить поддержку Украины.

"Бомбы Путина не только ежедневно атакуют украинские электростанции и жилые дома – они также ежедневно атакуют наш образ жизни и свободы в Европе. Его бомбы подразумевают и нас", – отметила она.

На саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине будут предложены "конкретные пути" для ускорения ее вступления в Альянс. Будут также обсуждать, как помочь Украине защититься от российской агрессии и подготовиться к членству в НАТО.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на июльском саммите в Вашингтоне Украина не услышит конкретные даты вступления в Североатлантический альянс. В то же время ожидается "четкое сообщение о перспективах членства" нашего государства в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на июльском саммите НАТО Украина подпишет мощное соглашение в сфере безопасности.

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