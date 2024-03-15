Бербок: имперские планы Путина уходят далеко за пределы Украины, в Германии это понимают

Имперские планы российского диктатора Владимира Путина уходят далеко за пределы Украины. И Европа не может пренебрегать этим и должна не допустить победы Путина в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной с норвежским коллегой Эспеном Барт Эйде пресс-конференции. Она отметила, что в Германии понимают опасность, которую несет РФ.

"Путинские имперские планы уходят далеко за пределы Украины. Если он не будет остановлен украинцами на востоке их страны, тогда война окажется прямо перед нашим порогом", – сказала Бербок.

Она подчеркнула, что это нужно предотвратить совместными усилиями. Это значит еще увеличить помощь Украине, ведь она ежедневно защищает мир в Польше, Румынии, странах Балтии, Финляндии, Норвегии – во всех странах, имеющих границы либо непосредственно с Россией, либо с Украиной.

"Мы в свое время не слишком серьезно восприняли беспокойство этих стран по отношению к России, второй раз мы не можем себе этого позволить", – подчеркнула Бербок.

Глава МИД Германии добавила, что обсудила с норвежским коллегой, как еще больше усилить поддержку Украины. По ее словам, в настоящее время ФРГ и Норвегия готовят "миллионы евро" для покупки оружия, в том числе в рамках чешской инициативы.

Анналена Бербок отметила, что Путин верит, что Украина рано или поздно исчерпает запасы оружия и потеряет международную поддержку.

"Здесь он полностью ошибается. Потому что у нас есть выносливость. И мы не прекратим помогать – на двусторонней основе и на международном уровне", – заверила глава МИД ФРГ.

Бербок не избежала вопроса журналистов, почему Германия отказывается поставить Украине ракеты Taurus. Она не ответила на него прямо, но заметила, что по некоторым вопросам в правительстве Германии еще не пришли к согласию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 14 марта провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Политики обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.