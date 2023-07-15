Бен Уоллес может потерять должность министра обороны Великобритании – Times

Бен Уоллес рассматривает возможность ухода из правительства после четырех лет работы министром обороны. Это может произойти уже нынешней осенью.

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Более того, он рассматривает возможность полного ухода из политики. Об этом сообщает британская газета The Times.

По словам источников, 53-летний Уоллес считает, что его время на посту министра обороны подходит к концу. Он считает, что его время в сфере обороны подходит к концу после того, как он возглавил ответ на череду военных кризисов.

Он занимал пост при трех премьер-министрах и помогал британцам реагировать на ряд военных кризисов, в первую очередь на вторжение России в Украину.

Как известно, премьер Британии Риши Сунак готовится изменить свою команду, поскольку он пытается перезагрузить свое правительство перед следующими выборами после изнурительного начала своего пребывания на посту премьер-министра.

Роль Уоллеса в ответ на войну в Украине сделала его чрезвычайно популярным среди консервативных широких масс, но в прошлом году он дважды решил не баллотироваться в партийное руководство, сначала поддержав Лиз Трасс летом, а затем осенью Бориса Джонсона. Несмотря на это, Сунак решил оставить Уоллеса на посту, когда он стал премьер-министром.

Теперь же Сунак, вероятно, захочет заменить Уоллеса лоялистом. Самым сильным соперником Уоллеса считается Джон Глен, главный секретарь казначейства, который был младшим министром финансов на протяжении всего пребывания Сунака на посту канцлера.

Том Тугендхат, министр безопасности, и Анн-Мари Тревельян, министр иностранных дел, также рассматриваются как возможные преемники.

Напомним: Уоллес заявил, что Украине стоит больше внимания уделять благодарности за помощь Западу. Он рассказал, что в 2022 году лично ездил в Киев, чтобы получить список оружия, необходимого украинской армии.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список", – заявил министр.

На пресс-конференции после саммита Владимир Зеленский прокомментировал слова британского министра обороны относительно большей благодарности. Он напомнил, что украинцы всегда были благодарны гражданам Соединенного Королевства и благодаря этому между странами есть тесные связи.

Позже Уоллес объяснил свои слова. Он заверил, что его заявление неправильно поняли, и на самом деле чиновник хотел донести, что "отношения Великобритании с Украиной – это не "транзакция", а скорее "партнерство".