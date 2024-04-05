Белый дом ведет переговоры со спикером Джонсоном о помощи Украине: СМИ узнали детали

Помощники президента Соединенных Штатов Джо Байдена приватно работают со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном с тем, чтобы он вынес на голосование пакет помощи Украине. Белый дом поддерживает контакты с офисом Джонсона, несмотря на двухнедельные каникулы в Конгрессе.

Как отмечает Politico, американский президент публично давил только на республиканцев Палаты представителей. И хотя Джонсон также республиканец, "Байден и его команда воздерживались от агрессивных нападок на спикера", пишет издание, ссылаясь на несколько источников в администрации президента.

Указанные источники утверждают, что руководили контактами Байдена с офисом Джонсона старший советник Белого дома и советник президента Стив Риккетти, а также глава департамента по законодательным вопросам Шуванза Гофф.

В Белом доме не опровергают, но отказываются комментировать "частные дискуссии с законодателями". Там ссылаются на слова Байдена, что "на кону стоят наши собственные безотлагательные интересы национальной безопасности, потому что Путин не остановится на Украине, но Украина может остановить Путина".

"Но Джонсону, возможно, понадобится найти какое-нибудь прикрытие, чтобы вынести в Палату представителей одобренный ранее Сенатом пакет помощи Украине. Нужна уверенность в том, что если он будет полагаться на голоса демократов, это не приведет к потере им должности. Джонсон четко дал понять, что Палата представителей не собирается просто утверждать законопроект Сената", – отмечает издание.

Пока между республиканцами в Палате представителей ведутся разговоры, и "некоторых из них привлекают в команду спикера", добавляет Politico. В частности, переговоры касаются введения новых санкций против России, использования денег, конфискованных у российских олигархов, отмены моратория администрации Байдена на экспортные мощности сжиженного природного газа и превращение помощи Украине в кредитный займ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский и спикер Майк Джонсон провели телефонный разговор. Об этом также вспоминает издание и уточняет, что "Белый дом не был инициатором этих переговоров и не контролировал, что будет сказано".

Сам Джонсон после этого анонсировал "важные инновации" в пакете поддержки Украины. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшить беспокойство республиканцев.

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