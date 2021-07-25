Бельгия вновь оказалась под водой из-за сильных дождей: потоки несли авто по улицам. Фото, видео

Сильные дожди с грозами в субботу, 24 июля, привели к новым случаям наводнений по всей Бельгии. Больше всего пострадали южный регион Валлонии и Динан, где речными потоками буквально уносило автомобили.

Об этом сообщило издание Deutche Welle. Издание ссылается на публикации в социальных сетях очевидцев стихийного бедствия, которые демонстрируют кадры настоящей угрозы не только для инфраструктуры городов, но и жизни людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я живу здесь всю свою жизнь и никогда раньше не видел такого. Это вызывает шок. Радует только, что нет информации о погибших", – рассказал заместитель мэра Динана Роберт Клоссет.

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В свою очередь, в кризисном центре Бельгии указали, что наибольшие разрушения пришлись на провинциальную местность в Намюре и Валлонии-Брабанте. Здесь наводнение привело к оползням и значительным повреждениям коммунальных систем.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations



🎥 Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni - Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад правительство Бельгии уже сообщало о чрезвычайной ситуации в стране из-за масштабных наводнений. В результате стихийного бедствия погибли два человека, еще двое считаются без вести пропавшими.