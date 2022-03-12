Беларусы массово отказываются воевать против Украины, на руководящие должности в армии начали назначать россиян

Беларусские военные не хотят участвовать в войне против Украины на стороне страны-агрессора России. В связи с этим на руководящие должности в армии начали назначать российских офицеров, чтобы подавить протесты солдат, которые уже состоялись в отдельных частях.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. В бунтах против втягивания беларусов в войну участвуют как простые беларусские солдаты, так и офицеры.

Кроме того, среди населения РБ началась паника из-за призывной кампании военнослужащих запаса, которую власти начали в день вторжения РФ в Украину – 24 февраля.

Участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями. Беларусы, которых могут призвать в армию, также подумывают о выезде из государства на период, пока идет война России против Украины.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, многие военные Беларуси могут саботировать приказы незаконно избранного президента Александра Лукашенко. Около половины армии РБ поддерживают Украину, остальные – молчат, уверен беларусский журналист Франтишек Вячорка.

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