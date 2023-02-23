Беларусь предложила исключить из проекта резолюции ООН требование о выводе войск РФ из Украины

Беларусь внесла ряд поправок в проект резолюции Генассамблеи ООН, приуроченной к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, в Минске хотят исключить из документа требование о немедленном выведении российских войск со всей территории Украины.

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Также государству, де-факто являющемуся союзником России в войне против Украины, не нравятся слова об агрессии РФ против Украинского государства, вместо этого беларуские дипломаты настаивают на формулировке "военные действия на территории Украины" и требуют прекратить поддержку нашей страны западными партнерами. Об этом сообщает беларуская редакция "Радио Свобода".

По данным издания, Беларусь внесла поправки в проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Принципы достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине", приуроченной к годовщине начала полномасштабной войны России против украинского народа. Два документа с этими поправками беларуские дипломаты зарегистрировали в электронной библиотеке ООН.

Прежде всего, официальному Минску крайне не нравятся упоминания в документе о том, что речь идет об агрессии против суверенного независимого государства и упоминания России как виновника агрессии.

"Беларусь предлагает исключить из преамбулы слова "через год после начала полномасштабного вторжения в Украину". Формулировку "...агрессии Российской Федерации против Украины, в том числе продолжающихся ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины" предлагается упростить до фразы "…военные действия на территории Украины", - пишет издание.

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко также выступает против требования международного сообщества к агрессору немедленно вывести войска РФ со всей территории Украины, включая Крым. По мнению беларуских дипломатов, в резолютивной части документа не должно быть требования, чтобы "Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Вместо этого Минск предлагает включить в резолюцию осуждение заявлений, которые были сделаны "некоторыми руководителями Нормандской контактной группы относительно истинных намерений, которыми они руководствовались при разработке Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, намерений которые не соответствуют целям мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

Заявления, так обеспокоившие Лукашенко, делала, в частности, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которая, пытаясь оправдать откровенно провальные попытки договориться с Москвой путем заключения Минских соглашений, заявила, что они позволили Украине выиграть время, чтобы практически с нуля создать собственную армию.

Во втором документе Беларусь хочет упомянуть западную помощь Украине, которая якобы мешает прекращению войны, а также прописать "законные опасения" России, которые якобы и стали причиной начала агрессивной войны РФ против Украины.

"Беларусь предлагает в преамбуле "с озабоченностью" отметить "продолжающиеся поставки вооружений третьими сторонами в зону конфликта, что подрывает перспективы достижения устойчивого мира", а во вступительной части - призыв к начало мирных переговоров". По мнению официального Минска, резолюцию следует также дополнить призывом "учитывать первопричины конфликта в Украине и вокруг нее, в том числе законные опасения государств-членов в области безопасности", а также "воздерживаться от отправки оружия в зону конфликта".

В случае, если эти "поправки" не будут внесены, Беларусь, по словам постоянного представителя этого государства в ООН Валентина Рыбакова, не поддержит резолюцию. Режиму Лукашенко крайне не нравится тот факт, что большинство государств-членов ООН осуждает Россию за развязанную против Украины полномасштабную войну. Рыбаков также вспомнил о так называемом "Минске-2", который, по его словам, не выполняла Украина и "ряд европейских государств" - и призвал к "самому решительному осуждению действий упомянутых персонажей".

В подобной позиции Беларуси нет ничего удивительного. Это государство постоянно голосует против резолюций ГА ООН, касающихся агрессии России против Украины. При этом территория Беларуси использовалась Россией для нападения на Украину с первого дня полномасштабного вторжения. Лукашенко летом 2022 года признал, что 20-тысячный российский контингент вторгся на украинскую землю именно с территории РБ. Также оттуда неоднократно наносились ракетные удары по Украине.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на потуги России, ООН будет голосовать за резолюцию с украинской "формулой мира". В частности, документ будет содержать требование к РФ вывести со всех оккупированных территорий Украины свои войска и прекратить боевые действия.

Ключевые положения предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским "формулы мира", включая ответственность для агрессора, также найдут отображение в резолюции.