В середине 80-х гг наркобарон Пабло Эскобар привез для своего личного зоопарка в Колумбии четырех бегемотов (3 Ж и 1 М) потому что почему бы и нет.

Когда Короля Кокаина хлопнули, животин выпустили на волю - есть версия, что просто побоялись к ним приближаться, так как остальных обитателей зверинца Пабло отправили в зоопарки, а этим просто открыли вольер и отошли на безопасное расстояние.

На вольном выпасе бегемоты начали тусить (особо облюбовали территорию к северу от Боготы), и, не теряя зря времени, размножаться, тем более, что в Колумбии у них нет естественных врагов, а есть реки и болота и еда не в пример лучше и изобильней, чем в родной Африке.

Местное население тоже было очень френдли, полюбило экзотические тушки, наперебой с ними няшкалось, организовывало семейные поездки к месту скопления милых водосвинок.

При этом милые водосвинки - прирожденные убийцы, от которых в Африке гибнет рекорное количество людей, обладатели нестабильной психики и абсолютной непредсказуемости. (Примечательно, что бегемоты - рафинированные вегетарианцы, то есть убивают исключительно от скверности характера).

В 2009 году колумбийским властям стало понятно, что ситуация выходит из-под контроля: четыре "бегемота Пабло" превратились в 80 распоясавшихся особей, некоторые из которых начали нападать на фермеров.

На госуровне было принято решение отстреливать агрессоров. Парочку даже успели вальнуть, но зоозащитники подняли бучу, заявили о негуманности предпринятых государством мер и добились судебного запрета на казни.

"План Б" регулирования популяции предполагал содержание бегемотов и бегемотих отдельно друг от друга в специально отведенных загонах. Из этого тоже ничего хорошего не вышло, так как хрюши, как оказалось, в замкнутом пространстве нервничают, мечутся и в панике просто перепрыгнули через ограду и свалили в сельву. "Я не знал, что бегемоты умеют прыгать", - сказал поседевший смотритель.

Настало время козырей: в стране развернули программу бегемотьей стерилизации. Было определено ответственное ведомство (я бы многое отдала, чтобы просто взглянуть на его руководителя), выделен бюджет. Но внезапно оказалось, что кастрировать трехтонного истеричного агрессивного бегемота - не самое простое и безопасное занятие в мире.

К тому же возникли чисто технические затруднения: у водосвиней ТАМ все очень сложно устроено, а практического опыта таких операций нигде в мире нет. "Вы не можете просто погуглить "как кастрировать бегемота", - жаловался потом главный ответсвенный за эту миссию ветеринар.

Удовольствие было не только сомнительное, но и затратное: с учетом стоимости ведра транквилизаторов, трудозатрат и психологической реабилитации участников, бюджет холощения перевалил за 25 000 долл/единица.

Финансово Колумбия могла потянуть кастрацию одного самца в год, а минимально необходимый показатель, чтобы просто отсрочить момент, когда бегемоты все вокруг сожрут, составлял 30 голов.

Популяция тем временем прирастает на 10% в год. Всюду жизнь.

Проблема очень серьезная, так как хрюши реально ушатывают экосистему. Их отходы стимулируют рост бактерий, которые делают воду токсичной для рыб, а на суше они буквально объедают местных животных, многие из которых находятся на грани исчезновения.

Африканские страны категорически отказываются принимать на свою территорию сотню научившихся плохому в Колумбии бегемотов (даже если предположить Колумбия могла бы оплатить такую логистику), справеделиво опасаясь непредсказуемого влияния на собственный природный баланс.

Уже очевидно, что варианта, кроме как отстреливать, нет, но зоозащитники стоят за hippo горой. Расчетное количество бегемотов в Колумбии составит к 2040 году 1500 голов.

Что тут скажешь.

Виктор Федорович, спасибо, что оставили по себе всего лишь страусов.

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