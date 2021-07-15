Редакция ЛО и Автор лично (да не сотрутся клавиши на его маке!) поручили мне нарыть информацию и написать цикл статей про войны на Балканах в 90-х годах, или про югославские войны.Тема очень обширная, потому буду писать как бы законченными частями.

Итак, давайте посмотрим на историю Югославии, что представляла собой эта страна, и что сейчас представляют из себя страны, которые ранее входили в Югославию.

Сразу оговорюсь, что этот цикл статей не есть объективное описание исторических событий. Все, что я пишу, есть мое личное и может быть предвзятое мнение. И войну на Балканах я буду рассматривать с точки зрения непрекращающегося и усиливающегося противостояния Запада, или сил добра, и Оркостана, или сил зла.

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Итак, Югославия. Это государство существовало на Балканском полуострове, этаком подбрюшье Европы, с 1918 по 2003 год. Причем мирно существовала Югославия после ВМВ до 1991 года, а с 1991 по 2001 на ее территории шли войны. До 1947 – унитарное государство, а далее федерация. В состав Югославии входило 6 республик: Сербия, Хорватия, Словения, Македония (сейчас – Северная Македония), Черногория, Босния и Герцеговина. Столица Югославии, она же столица Сербии – Белград.

Кто же инициатор балканских войн 90-х, или агрессор? Для меня ответ очевиден – Сербия. Сербия – этакая минираша, борец с фашизмом в Европе. И единственная страна из бывших республик Югославии, граждане которой с 2014 года очень активно воюют против Украины на Донбассе.

Давайте применим ко всем республикам, ранее входившим в Югославию, один очень простой критерий. Просто перечислим, какие из республик приняты в состав ЕС и НАТО. И все станет понятно, кто проповедует и реализует западный путь развития, а кто ориентируется на духовность и особый путь.

Сербия. Не входит ни в ЕС, ни в НАТО. Но есть особенности. Ниже подробно.

Хорватия. В ЕС с 2013 года, в НАТО с 2009 года.

Словения. В ЕС с 2004 года, в НАТО с 2004 года.

Северная Македония. Кандидат в ЕС с 2005 года, в НАТО с 2020 года.

Черногория. Кандидат в ЕС с 2010 года, в НАТО с 2017 года.

Босния и Герцеговина. Тут все сложнее. Беднейшая мусульманская страна бывшей Югославии, Босния и Герцеговина кандидат в ЕС, находится в официальной программе расширения ЕС с февраля 2016. Также Босния и Герцеговина получила ПДЧ в НАТО еще в апреле 2010 года.

Из этого списка четко видно, какие страны избрали западный путь развития, а какая страна гнет скрепы.

Кроме вышеперечисленных республик, в настоящее время есть еще Республика Косово, которая появилась в результате войны. Это частично признанное государство, на Балканском полуострове, в географическом регионе Косово. Причем термин "частично" точен. Не все государства ЕС признают независимость Косово.

Конституция Сербии гласит, что территория Косово является частью Республики Сербия и входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако реально Косово властями Сербии не контролируется. В свою очередь, Северная часть Косова, населённая преимущественно сербами, не подчиняется властям в столице Косово, в Приштине. То есть узел напряжения еще тот, законсервированный потенциально взрывоопасный регион. И рано или поздно обязательно рванет.

Конечно, за последние 20 лет Сербия очень сильно изменилась. С 2012 года Сербия кандидат в ЕС. Но все равно скрепы проявляются. Например, с 2009 года Сербия имеет безвизовый режим с Оркостаном. То есть Сербия имеет одновременно безвизовый режим с ЕС и Оркостаном, что создает уникально благоприятный режим для создания пакостей против ЕС на ее территории.

И в то же время в 2015 году парламент Сербии ратифицировал подписанное в 2014 году с НАТО секретное соглашение, известное как СОФА (Status of Forces Agreement). По этому соглашению Сербия, не будучи членом НАТО, взяла на себя обязательства, равные тем, которые имеют полноправные члены НАТО. В результате, по обязательствам Сербия как бы член НАТО, но без прав. Что еще более делает Сербию уникальной территорией для всех спецслубж Оркостана.

Известная мне история гласит, что Первая мировая война началась на Балканах, на территории тогда еще не существовавшей, а теперь уже не существующей Югославии. В результате войны Россия оказалась в числе проигравших, а Сербия – среди выигравших, и сербы в награду получили огромный кусок рухнувшей Австро-Венгерской империи. И в 1918 году было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, более известное как Югославия.

Образовавшееся государство получилось в высшей степени искусственно слепленным. Католики-хорваты, католики-словенцы и боснийские мусульмане категорически не хотели жить под властью православных сербов. Конфликт был запрограммирован при создании Югославии. И этот конфликт ярко вспыхнул в годы Второй мировой войны, которая на территории Югославии, кроме оккупации, вылилась еще и в жестокую гражданскую войну.

После Второй мировой войны Югославия стала социалистической, но при этом ярко антисоветской. Возглавивший страну уроженец Хорватии Иосип Броз Тито руководит страной с конца ВМВ и до своей смерти в 1980 году.

Я не сторонник коммунистов в любом виде, но фигура Иосипа Броз Тито стоит того, чтобы на ней остановиться немного подробнее. Мне кажется, что именно Тито своей политикой сглаживал противоречия в Югославии и не давал тлеющие и скрытые конфликты между республиками вспыхнуть и выплеснуться наружу, а также жестко сдерживал и пресекал шовинизм сербов. Конфликты Тито с сербами имеют долгую и глубокую историю.

В период ВМВ Тито был признанным лидером югославских партизан, которых во многих источниках часто называют самым эффективным партизанским движением сопротивления в оккупированной Европе.

После того, как нацистская Германия в 1941 году захватила Югославию, коммунисты во главе с Тито одними из первых организовали сопротивление. Югославское партизанское движение было одним из самых успешных, партизаны контролировали большие территории. Отряды партизан составили основу НОАЮ, народно-освободительной армии Югославии. Партизаны во главе с Тито создавали такую головную боль немцам и итальянцам, что 25 мая 1944 года в городе Дрвар, где размещалось командование НОАЮ, был высажен немецкий воздушный десант с целью захвата или убийства Тито (операция "Ход конём"). Операция провалилась, что только усилило популярность Тито.

В первые месяцы борьбы югославские коммунисты пробовали сотрудничать с отрядами сербских четников. Летом и весной 1941 коммунисты – партизаны и сербские четники провели ряд успешных совместных операций. Однако вскоре идеология и противоречия дали о себе знать, и шаткий союз перерос в противостояние. И с ноября 1941 года четники и коммунисты – партизаны вели между собой настоящую гражданскую войну. Четники считали, что надо ждать десанта союзников и потом включиться в войну с немцами. Тито и партизаны же считали, что надо бить немцев и итальянцев не дожидаясь помощи союзникам.

После капитуляции Италии отряды партизан пытались овладеть территориями, ранее оккупированными итальянцами. Югославское правительство в эмиграции разорвало свои отношения с четниками и признало Тито верховным командующим. Американцы и британцы начали оказывать свою помощь Тито, в том числе и военную.

За роль в победе над гитлеровской коалицией Тито осенью 1945 года стал последним (не считая Брежнева, которому дали этот орден, а потом забрали) кавалером совкового ордена "Победа".

Правление Тито критиковали как авторитарное, а репрессии политических оппонентов вызывали различной степени озабоченность, некоторые историки называли Тито великодушным прогрессивным диктатором. Тито был очень популярен как в Югославии, так и за рубежом, причем популярен он был не только в социалистических, но и в капиталистических странах. Внутренняя политика Тито была явно объединительного характера, она была направлена на мирное сосуществование таких разных народов Югославской федерации. Экономическая политика Тито существенно отличалась от совка. В Югославии был наивысший уровень жизни и экономических свобод среди стран социалистического лагеря.

В 1980 году, после смерти Тито, все начало явно и стремительно изменяться.

В 80-х годах после смерти Тито в Югославии наступил экономический, социальный и моральный кризис, что в итоге и привело к появлению серии войн.

На мой взгляд, решающий вклад в войну внесла именно сербская интеллигенция, большая часть которой пропагандировала радикальные ультранационалистические и агрессивные взгляды, и активно агитировала против других национальностей. (Кстати, ничего не напоминает? Как вела и ведет себя то дерьмо, что сейчас называется русской интеллигенцией?)

Крайне гадкие и агрессивные настроения сербской интеллигенции были изложены в "Меморандуме сербской академии наук и искусств". Этот меморандум и тогда и сейчас многие авторы рассматривают как шовинистический, фашистский документ, призывающий к трансформации Югославии с федерации на сербское национальное государство, и призывы к геноциду определенных этносов, например, призыв к "деалбанизации" Косово.

Многие аналитики и исследователи обоснованно считают, что именно этот "меморандум", обнародованный в белградской газете "Вечерние новости" в 1986 году, и фактически ставший программой действий сербов, стал пусковым триггером распада Югославии и начала Югославских войн.

И хотя на тот момент почти все сербские политические лидеры осудили "меморандум", на словах, естественно, все их дальнейшие действия были фактически внедрением основных положений "меморандума" в жизнь.

На этом "ноучном" и социальном фоне отношения между союзными республиками Югославии катастрофически ухудшились. Экономически наиболее развитые Словения и Хорватия все более настойчиво выступали за расширение своих автономий, а в противовес им Сербия все более настойчиво требовала перейти на унитарное государство.

Когда Словения и Хорватия поняли, что согласия достичь не удастся, они приняли решения добиваться независимости. На 14-м съезде компартии Югославии словенская и хорватская делегации покинули съезд в знак протеста, что стало истинным землетрясением для компартии Югославии. 23 декабря 1990 Словения провела референдум о независимости, на котором за поддержку независимости проголосовало 96% жителей. В отместку сербский Белград заявил о намерениях ликвидировать Республиканские территориальные силы обороны, которые были организованы и развернуты в республиках в 70-х годах еще при Тито, и переход на централизованную федеративную систему обороны.

Война стала просто вопросом времени.

В 1991 году Югославия распалась. 25 июня 1991 провозгласили свою независимость Словения и Хорватия, 14 октября 1991 – Босния и Герцеговина, 17 ноября 1991 – Македония. Распад завершился 27 апреля 1992 созданием – Союзной Республики Югославии в составе Сербии и Черногории. Окончательный распад Югославии произошёл в 2006 году, после черногорского референдума о независимости от Сербии.

Процесс распада сопровождался разной степени конфликтами, как относительно мирной – Словения, Македония, так и остро и кроваво конфликтной – Хорватия, Босния и Герцеговина. Отделение Словении, в ходе которого не удалось избежать небольшого вооруженного конфликта, произошло быстро и можно сказать малой кровью. Выход Македонии сопровождался больше дипломатическим конфликтом, но военный конфликт догнал Македонию в 2001.

Выход Хорватии из состава Югославии был долгим и кровавым. В начале 1990-х население Хорватии более 12% составляли сербы, которые считали некоторые районы Хорватии изначально сербскими.

Самым кровопролитным и жестоким было отделение Боснии и Герцеговины, которая отличалась наиболее многонациональным составом населения, что на протяжении нескольких веков служило первопричиной различных этнических конфликтов.

По сегодняшней классификации аналитики и историки считают, что всего с 1991 года по 2001 год на территории бывшей Югославии были такие войны и конфликты:

Война Словении за независимость или Десятидневная война (1991). Война в Хорватии (1991-1995). Боснийская война (1992-1995). Операция НАТО в Боснии и Герцеговине (1995). Война в Косово (1998-1999). Операция НАТО в Югославии (1999). Конфликт в Южной Сербии (2000-2001). Конфликт в Македонии (2001).

Следует отметить, что в 1987 году Сербию возглавил Слободан Милошевич, военный преступник и палач. Не многие народы мира так деградировали, что удостоились правления таких уродов. Сербии повезло, как и России. И об этом персонаже (Милошевиче) я напишу отдельно.

Словения и Сербия так сильно дружили народами, что начали готовиться к войне задолго до середины 1991 года.

Еще в начале 1990 года югославское (читай сербское) правительство объявило о реформе оборонной доктрины Югославии. Доктрину "Всеобщей народной обороны" эры Тито, согласно которой каждая республика должна была иметь свои территориальные силы обороны (ТО), предполагалось заменить централизованной системой обороны, что означало разоружение ТО или жесткое подчинение ТО центральной власти в Белграде.

Словенское правительство прекрасно осознавало, что федерально-сербское правительство в Белграде обязательно использует военную силу для того, чтобы поставить Словению в стойло, и показать пример другим республикам, что произойдет, если они начнут играть в независимость.

Словенское правительство, понимая, чего им ждать от братского сербского народа, упорно работало над тем, чтобы сохранить контроль над словенскими силами TO. 28 сентября 1990 была принята поправка в Конституцию Словении, согласно которой все республиканские силы TO остаются под единым командованием словенского правительства. В то же время, правительство Словении создало секретную альтернативную структуру командования республиканскими силами ТО, известную как Маневренная Структура Национальной Обороны (МСНО). С мая 1990 по конец 1990 около 21000 человек с опытом работы в силовых структурах были тайно мобилизованы в структуру командования МСНО, о которой федеральное правительство в Белграде ничего не знало. А может и знало, но согласно обычному оркскому разгильдяйству, не придавало этому значения.

Когда 170000-я Югославская народная армия (ЮНА), которая к 1990 году стала в основном сербской (или сербско-черногорской), попробовала взять под свой контроль словенские республиканские силы TO, то существующая структура командования TO была мгновенно заменена параллельной структурой МСНО, и правительство Словении взяло под полный контроль свои силы ТО.

Словенское правительство также разрабатывало подробные планы военной кампании против ЮНА, и как результат, еще до конца 1990, то есть более чем за семь месяцев до фактического начала войны, были разработаны и приняты к исполнению оперативные и тактические планы ведения боевых действий на случай вторжения в Словению.

Словения объявляет 25 июня 1991 года государственную независимость, и напряженно ожидает военных пакостей от Белграда. И мышебратья – сербы не подвели! 26 июня силы ЮНА, дислоцированные в Хорватии, получают приказ войти в Словению и захватить все важные центры республики и пограничные пункты пропуска на границе с Италией и Австрией. На 27 июня столица Словении Любляна, международный аэропорт Брник, почти все пограничные пункты захвачены ЮНА. Словенские силы ТО не оказывают сопротивления, не прозвучало ни одного выстрела.

Сразу же после начала операции из ЮНА массово дизертируют еще остававшиеся в ее рядах словенцы, хорваты и боснийцы. ЮНА превращается в сербскую армию. Несмотря на значительную военную мощь, моральный дух ЮНА значительно подорван дезертирством и враждебностью местного населения.

Президент Словении Милан Кучан, правительство и военное руководство готово к войне и действуют согласно заранее разработанным планам. Словенские силы ТО, которые все время своего существования учились вести партизанскую войну как против НАТО, так и против Варшавского договора, умело используют преимущественно горный ландшафт своей страны и успешно ведут сначала партизанскую, а затем и открытую войну с ЮНА. Идут ожесточенные бои с применением тяжелой техники, авиации и средств ПВО.

За 10 дней словенцы наносят ЮНА сокрушительное поражение. У ЮНА значительные потери – 44 убитых, 146 раненых и 4944 пленных. При этом было захвачено более 300 единиц бронетехники ЮНА, большая часть – в полностью боеспособном состоянии.

Словения понесла потери в 19 человек убитыми (из которых 9 военных, а остальные гражданские лица) и 182 ранеными.

Потерпев поражение и не имея возможности продолжать боевые действия, Белград 7 июля 1991 года подписывает со Словенией Брионский мирный договор. Согласно договора ЮНА прекращает боевые действия на территории Словении, а Словения и Хорватия на три месяца откладывают провозглашения независимости.

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