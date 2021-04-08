Агентству "Блумберг" из трех независимых источников, являющихся сотрудниками администрации президента США Байдена, стало известно о том, что Белый дом закончил изучения комплекса разведывательной информации, касающейся враждебной деятельности РФ в отношении США. Это как раз та информация, которую отказывался принимать экс-президент Трамп и на прямые вопросы по отдельным фактам этого плана отвечал: "А почему сразу россия? Может это Китай? Почему чуть что – сразу Путин? А может это -Зинка?

Эта информация касается как вторжения в сети правительственных учреждений, так и ряда инцидентов, которые нельзя прощать в принципе. Так, проведено расследование информации о том, что представители российских спецслужб предлагали талибам награду за "голову американского солдата". Она полностью подтвердилась и тут надо понимать, что обычные выверты Кремля в плане: "Какие ваши доказательства?", имеют смысл в том случае, если планируется судебное разбирательство, а в данном случае, порог доказательств гораздо ниже и достаточно твердых оперативных данных, полученных спецслужбами. И это как раз тот уровень доказательств, который Трамп отказался даже рассматривать. Хотя награда за убийство американского солдата, предложенная представителями государственного органа другой страны, уже может рассматриваться как повод для начала войны.

Так вот, это – нашло свое подтверждение, также нашли свое подтверждения факты ведения российскими спецслужбами операций по оказанию влияния на ход выборов в США, а точнее – российские органы внешней разведки, работали в пользу Дональда Трампа. Все это могло бы остаться в полной тени, если бы Трамп выиграл выборы, впрочем – точно так, как это случилось с выборами 2016 года, когда расследование вмешательства россиян в выборы закончилось просто феноменальными выводами следствия. И действительно, многочисленные факты вмешательства следствие установило, а вот в чью пользу россияне действовали – выяснить не удалось, как не удалось установить и цель вмешательства. Все ограничилось предположением того, что действовали они в интересах одного из кандидатов, но опять же – кого именно, неизвестно.

И вот теперь процесс проверки и перепроверки всех этих данных закончен и все уже встало на место и обрело ясность. Понятно, что часть данных нашли свое подтверждение раньше, а остальное – только сейчас. Но видимо, что самое тяжелое было подтверждено раньше и в тот момент, когда Байден назвал Путина убийцей, он это сделал со знанием дела. Это – не случайно вырвавшееся "да", сказанное Байденом в подтверждение "Путин – убийца", сказанное журналистом, а четко рассчитанный сигнал, посланный Путину в лоб.

Между прочим, сейчас приводятся слова Джорджа Буша Младшего о том, что он первым что-то там рассмотрел в глазах Путина, но не стоит забывать, что в 2002 году, в эпоху "раннего Путина", Буш оказался первым, кто сказал Путину в глаза о том, что тот – грязный убийца и мафиози. Правда, сказано это было не на публику, а лично, когда Путин предложил свои услуги по борьбе с терроризмом, после теракта 11.09. Вот тогда Буш сказал ему о том, что он не может принимать помощь от человека, который утопил в крови один из регионов своей страны и тем более от человека, чье наркодилерское прошлое убьет его репутацию навсегда, если это всплывет.

Почему вспоминают одно и не вспоминают другое – трудно понять, но факт остается фактом, Буш стал первым лидером государства, который указал Путину его место и назвал его тем, чем он является, Байдена же можно считать третьим лидером, который сделал это не на публику, но высказал все лично Путину и первым, кто сделал это не просто гласно, а через СМИ. Ну а между Бушем и Байденом идет президент Порошенко. Он стал вторым лидером страны, который пояснил Путину, что его место возле параши и первым, кто это сделал не выбирая выражений, хотя почему не выбирая?

Порох выбрал те выражения, которые обычно адресуют подзаборному алкашу, который только что быковал, но пропустив "двоечку" ушел в кусты под забором. По крайней мере, Оланд именно так описывал уровень общения Порошенко с Путиным. В ранге президента, ему никто ни до Пороха, ни после него, не пояснял, кто он есть по жизни. В общем, Байден знал, что говорил и явно желал того, чтобы в Москве это хорошенечко услышали. Кстати, не только в Москве, но и во всем мире.

Но вернемся к информации от Блумберг. Ожидается, что результатом станет повышенная передача наезда США на страну балалаек. Чтобы всем было все понятно, из США будут высланы все российские шпионы, которые прикрываются дипломатическими паспортами. Источник говорит о том, что это будет эпичная сцена. Что будет с теми деятелями, которые не могут прикрыться дипломатическим иммунитетом – неизвестно, хотя это несложно предположить. Это будет официальная и довольно болезненная процедура, поскольку негласные правила дипломатии четко дают понять, кем на самом деле является военный или торговый атташе посольства, но все это никто не трогает до поры, до времени. И вот время таки пришло.

Вторая часть ответных действий, прямо и непосредственно зацепит ближайшее окружение Путина, фактически являющееся его потайными карманами. Как сообщают другие источники, этим персонам было дано время что-то сделать с Путиными-Патрушевыми-Шойгами самостоятельно, чтобы не иметь неприятностей от их невменяемости. Они своим шансом не воспользовались и теперь им прилетит что-то совсем нехорошее. Скорее всего, речь идет о наборе мер, о которых уже давно шла речь – тотальные аресты счетов и имущества прямо или косвенно связанного с Путиным. То есть, они на собственной шкуре ощутят степень токсичности Путина и до них начнет доходить, что шанс был шикарный, но они им не воспользовались.

Ну и конечно, в пакете будут экономические санкции против организаций, которые так или иначе обеспечивали враждебные мероприятия, проводимые против США. Например, под раздачу могут попасть не только те структуры, которые осуществляли хакерские атаки, но и те, которые обеспечивали информационной прикрытие спецопераций. А самые упоротые СМИ в РФ – сидят на прикорме Путина, будь то через бюджет или иными путями, как например через повара Пригожина или монстра "Газпром медиа".

И наконец, ожидается прямое воздействие уже не на страховщиков, судовладельцев или тех, кто занимается обеспечением логистики газопровода "СП-2", а непосредственно против оператора и номинального владельца проекта, дочки "Газпрома" – Nord Sream 2 AG. То есть, начинаются непосредственные санкции, а не то, что было раньше.

Москву плющит и выворачивает от этих новостей, и она делает то, на что способна, а вернее – на что способен Путин, бряцает оружием. Но с этим гадюшником уже пора заканчивать и потому, единственное, что хотелось пожелать президенту США, так это – такое: "Джо, жги!"

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