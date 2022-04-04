Байден вновь назвал Путина военным преступником и призвал создать трибунал

Президент США Джозеф Байден прокомментировал многочисленные свидетельства зверств российских оккупантов в мирных украинских городах вблизи Киева. Американский президент назвал российского президента Владимира Путина военным преступником и призвал создать трибунал по расследованию преступлений России в Украине.

Также Байден пообещал РФ новые жесткие санкции. Об этом он заявил сегодня на брифинге 4 апреля.

Президент США после того как увидел, что российская армия творила в Буче и других городках под Киевом, снова назвал Путина военным преступником. За содеянное и глава Кремля, и все причастные к истреблению украинцев, должны ответить перед военным трибуналом.

"Вы, наверное, помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Он – военный преступник. Мы должны собирать информацию, предоставлять Украине оружие, чтобы они продолжали сражаться, собрать все детали, чтобы это было настоящим судебным делом о военном преступлении. Этот парень – варвар. То, что происходит в Буче, возмутительно. И все это видели. Я думаю, это военное преступление", - отметил американский президент.

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Байден пообещал, что будет добиваться ужесточения санкций против России.

"Я стремлюсь к новым санкциям, я продолжу вводить санкции", - сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Байден заявил, что более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов.

Также американский президент отреагировал на истерики Кремля после того, как он сказал, что считает Путина преступником, убийцей и настоящим головорезом. "Мне безразлично, что он подумает, я не намерен извиняться", - сказал Байден.

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