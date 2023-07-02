Байден в июле посетит три европейских страны: куда улетит глава США

У президента Соединенных Штатов запланированы поездки по странам Европы. В течение июля глава Белого дома в Вашингтоне посетит Великобританию, Литву, а затем Финляндию.

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Об этом сообщили представители его администрации. Свой европейский вояж Байден откроет 9 июля.

"Президент США совершит поездку в Лондон на переговоры с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком для дальнейшего укрепления и развития сотрудничества между государствами. Затем Байден поедет в Литву в Вильнюс для участия в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля", – указано в сообщении.

Уже 13 июля в плотном графике американского политика предусмотрен визит в Хельсинки. Здесь пройдет саммит США и стран Северной Европы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на минувшей неделе Байден провел переговоры с лидерами Франции Эммануэлем Макроном, Германии Олафом Шольцом и Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудили ситуацию в России, когда российские боевики ЧВК "Вагнер" устремились в сторону Москвы после захвата в одночасье южного города.

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