Байден уснул: в сети запустили фейк о встрече президента США с премьером Израиля

В Twitter стал вирусным ролик с президентом США Джо Байденом, якобы уснувшем на официальной встрече. Она состоялась с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Овальном кабинете Белого дома.

Кадры оказались фейком, а в их распространении заподозрили республиканских членов Конгресса. Об этом пишет портал Raw Story (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сперва запись в своем Twitter опубликовал республиканец Джозеф Левис. Затем ее репост сделали конгрессмены Марджори Тейлор Грин и Лорен Боберт. Они потребовали отстранить Байдена от должности и заявили, что из-за поведения президента "Америка находится в опасности".

Видео дня

Однако пользователи тут же указали, что видео или фейковое, или просто неполное: "Его руки двигаются", "Снова ложь. Это называется "слушать с уважением и вниманием", "Байден сразу же отвечает. Опубликуйте полное видео, и вы поймете, что это ложь".

На оригинальном видео со встречи политиков, которое опубликовано на YouTube-канале C-SPAN, действительно можно заметить, что Байден сидел, опустив взгляд вниз.

Но по сравнению с его статичным положением на фейковом ролике, на этом видно, что американский лидер, скрестив ладони в замок, постоянно перебирает пальцами. Также на видео он сразу начинает говорить после того, как свою речь завершил его собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2011 году Джо Байден, будучи вице-президентом США, оконфузился во время важного выступления главы государства Барака Обамы. Он не вынес длинной речи президента, посвященной сокращению бюджетного дефицита, и стал "клевать носом".