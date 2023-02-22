Байден рассмотрит инициативу Дуды разместить в Польше американских военных и оружие

Президент Польши Анджей Дуда во время разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, находившимся в Варшаве с официальным визитом, попросил об усилении присутствия американских военных в его стране. Эта инициатива, по словам Дуды, была воспринята Байденом "с большим вниманием".

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Об этом сообщила польская радиостанция RMF24. Анджей Дуда ответил на вопросы журналистов, шла ли речь на переговорах с президентом США о постоянных военных базах в Польше.

"Я говорил об этом с господином президентом, очень подробно доложил о предстоящем саммите НАТО. Но у нас есть и двусторонние, польско-американские вопросы. На практике это два разных аспекта: с одной стороны, американское участие в НАТО, где сегодня в рамках своей присутствия на восточном фланге США являются рамочной страной присутствия НАТО в Польше. Но, кроме этого, в нашей стране есть и американское присутствие на основе соглашения между двумя странами, Польшей и США", – сказал Дуда.

В рамках этого соглашения Анджей Дуда предложил Джо Байдену перевезти часть американского вооружения в Польшу.

"В рамках последнего я попросил президента Джо Байдена, чтобы американские военные перевезли свою военную технику и оружие в места, специально созданные в Польше, чтобы усилить потенциал американского присутствия в плане инфраструктуры. Мое предложение было воспринято с большим вниманием", – добавил польский президент.

По мнению Дуды, хранение американской техники в Польше способствовало бы повышению безопасности страны.

Дуда также говорил с Байденом о необходимости налаженных процедур, чтобы в случае какой-либо угрозы американские военные как можно быстрее пришли на помощь.

"Дело в том, что, прежде всего, должны быть выделены подразделения из США, которые придут на помощь в случае необходимости. Во-вторых, очертить и в составе НАТО такие подразделения, которые должны выполнять решения, принятые на саммите НАТО в Мадриде, о доведении батальонных групп до уровня бригадных групп присутствия НАТО на восточном фланге", – сказал Дуда.

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