Байден объявил в США чрезвычайное положение из-за России и предупредил ее об "ответе на ответ"

Юрий Сергиенко Мир 18:12, 15.04.2021 Обновлено: 18:32, 15.04.2021

Президент США Джо Байден объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны действий России.

Глава государства издал соответствующий указ, сообщается на сайте Белого дома 15 апреля.

"Считаю, что указанная вредоносная деятельность правительства России представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Я объявляю чрезвычайное положение для устранения этой угрозы", – пояснил Байден.

Глава государства также перечислил угрозы, которые исходят от Москвы:

  • попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов в США;

  • участие в злонамеренной кибердеятельности против США и их союзников;

  • поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;

  • осуществление экстерриториальной деятельности против диссидентов или журналистов;

  • попытки подорвать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;

  • попытки нарушить устоявшиеся принципы международного права, в том числе уважение территориальной целостности государств.

Санкции против России и возможная реакция на ответ Кремля

Напомним, что США ввели новые санкции против России, а также решили выслать из страны 10 российских дипломатов. Меры затронули 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства.

В свою очередь в Кремле заявили, что будут отвечать на такие действия Вашингтона по принципу взаимности, а санкции там назвали "незаконными".

В то же время у Байдена заверили, что будут продолжат санкционное давление, если Россия не откажется от своих действий, а также оставляют за собой право отвечать на возможные ответные шаги Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, посла США вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с новыми американскими санкциями.

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