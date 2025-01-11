Байден не успел потратить почти $4 млрд на военную помощь для Украины: что будет с этими средствами

После выделения администрацией действующего главы США Джо Байдена финального пакета военной поддержки Украины на 500 млн долларов у программы президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority или PDA) осталось еще примерно 3,8 млрд долларов. Эти неиспользованные средства все еще можно потратить на помощь Киеву, но решение будут принимать уже новые американские власти.

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На брифинге 10 января заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила сложившуюся ситуацию. У нее спросили, сколько неиспользованных средств в рамках PDA будет передано администрации Дональда Трампа.

"Это будет чуть менее 4 млрд [долларов], которые останутся в полномочиях и которые следующая администрация сможет использовать для Украины", – ответила она.

Добавим, что по программе президентских полномочий (PDA) вооружение, техника, боеприпасы и оборудование передаются Силам обороны Украины из запасов Министерства обороны США.

Напомним, что новый пакет на 500 млн долларов Штаты официально объявили 9 января на заседания "Рамштайн". Что именно получат защитники Украины от США – читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– В новом отчете Американского института предпринимательства (AEI) сообщается, что победа Российской Федерации в войне не только не позволит сэкономить деньги на американском оружии, поставляемом Украине, но и потребует увеличения расходов Пентагона. Речь идет о сумме в более чем 800 миллиардов долларов до 2029 года.

– Военный аналитик Колби Бадвар отметил: оказанная Соединенными Штатами военная помощь Украине является инвестицией в американское производство, потому что на самом деле значительная часть выделенных Вашингтоном денег остается внутри страны.

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