Команда нового президента США Джо Байдена, отвечающая за внешнюю политику, фактически, сформирована. При этом и сам новоизбранный президент, и госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно подчеркивали важность улучшения отношений с союзниками и совместные усилия в области обеспечения безопасности и защиты прав человека.

Однако скептики упирают на то, что после скандалов с Хантером Байденом и опубликованием печально известных "пленок Деркача" тема Украины является токсичной для новой администрации Белого дома. Некоторые вспоминают и тот факт, что многие назначенцы команды Байдена работали еще при Бараке Обаме, то есть в составе администрации, так и не решившейся предоставить Украине летальное оружие, пишет Ксения Кириллова для parlament.ua.

Одним из важнейших отличий, декларируемых Демпартией по контрасту с республиканскими предшественниками, является упор на защиту ценностей прав человека, свободы и демократии. Понятно, что в современной политике любые подобные заявления носят отчасти декларативный характер, и фактор прагматики и национальных интересов в любом случае нельзя сбрасывать со счетов. Однако ценности, выдвинутые в качестве краеугольного камня внешней политики Белого дома, и постоянно повторяемые его чиновниками самого высокого ранга и самим президентом, должны хоть в чем-то находить реальное воплощение.

При этом именно Украина, согласно многочисленным предшествующим заявлениям Джо Байдена, является в его глазах прекрасной моделью воплощения заявленного партией идеала. Как отмечал сам Байден во время одного из предшествующих визитов в Киев, Украина –

Это страна, которая имеет второй шанс в утверждении настоящей демократии. У них две самые большие угрозы – российская агрессия и хроническая коррупция. И мы готовы помочь им преодолеть обе. Это моя мечта.

Один из главных аспектов этой мечты – это вера в то, что Украина может стать положительным примером для других постсоветских стран.

Целый мир наблюдает за вами! Это правда. Потому что надеется на ваш успех — ваша борьба против Кремля и коррупции повлияет на нас всех, – уверял в свое время Байден, обращаясь к украинским коллегам.

Таким образом, похоже, что Украина воспринимается новым президентом США в каком-то смысле как личный проект, что означает, что он лично будет заинтересован в успехе этого проекта. Крах "мечты" в таком случае означает несостоятельность внешней политики Байдена, и даже – его несостоятельность как президента. Это особенно верно, учитывая, как прочно имя Байдена связано с Украиной.

Помимо этого, с точки зрения новой администрации, Украина выступает как важнейшее звено в общей цепочке сдерживания России. То, что подобное сдерживание будет осуществляться, заявил на днях сам Джо Байден, заверив, что намерен "увеличить издержки для России" за "вмешательство в выборы, кибератаки и отравление своих граждан". Также американский президент вновь пообещал "стоять плечом к плечу с нашими союзниками и ключевыми партнерами".

Важность прочных оборонных союзов и системы коллективной безопасности не раз подчеркивал и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Я хотел бы сосредоточить внимание на одной незаменимой основе: наших альянсах и партнерствах… Каждый день наши союзники и партнеры служат в качестве передовой линии нашей обороны, давая нам возможность опережать наших врагов и обеспечить наше присутствие во всех уголках земного шара без необходимости платить за это слишком высокую цену. Проще говоря, мир становится для американского народа безопаснее, когда у нас есть друзья, партнеры и союзники, – отмечал Блинкен в своем выступлении в Грузии летом 2016 года.

Само место, где была произнесена эта речь, подчеркивает, что будущий госсекретарь рассматривает стремящиеся к демократии постсоветские страны в качестве таких союзников. Также есть сведения, что именно Блинкен сыграл важную роль в принятии санкций против России после аннексии Крыма, а также призывал к поставкам летального оружия в Киев даже тогда, когда это решение не встретило одобрения Барака Обамы.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, как и Блинкен, является убежденным евроатлантистом, и во времена президентства Обамы служил советником Байдена по национальной безопасности. На днях он вслед за своим шефом также пообещал реагировать на "злонамеренные действия российских властей". По всем признакам, никаких серьезных разногласий между Салливаном и Блинкеном в ключевых вопросах внешней политики не будет. Еще одним человеком из "старой команды" стала ныняшняя заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, также активно проявившая себя во время Майдана 2014 года и неоднократно заявлявшая о своей поддержке Киева.

Говоря о роли Украины в системе коллективной безопасности, выстраиваемой Соединенными Штатами, также важно обратить внимание на фигуру нового директора ЦРУ Уильяма Бернса, в свое время работавшего послом в Москве. Это означает, что он хорошо понимает не только специфику исходящих от России угроз, но и место Украины в их сдерживании. Что немаловажно, действующий президент, в отличие от предыдущего, обещал уделять самое серьезное внимание брифингам разведки.

Что касается "токсичности" темы Украины лично для Джо Байдена после недавних скандалов, доля правды в этом, безусловно, есть. Однако на практике это может означать лишь то, что в этот раз американский президент будет лично дистанцироваться от нее и не станет так активно вмешиваться в украинские дела, как делал это при Петре Порошенко. Однако, как в случае с импичментом Трампа, дистанцирование от него Байдена ничуть не помешало демократам начать слушания в Сенате, демонстративная невовлеченность Байдена во внутреннюю политику Украины ничуть не помешает другим членам его команды влиять на нее. Другими словами, скорее всего, взаимодействие к Киевом станет больше осуществляться в рамках уже упомянутых оборонных союзов и контактов на более низком уровне.

Однако более низкий уровень контактов не означает уменьшение их эффективности. К примеру, активно ходят слухи, что именно телефонный разговор Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой стал причиной решения Владимира Зеленского о запрете трех пророссийских телеканалов. Конечно, западные партнеры, как и прежде, будут требовать от украинских властей действенной борьбы с коррупцией и, что более важно, борьбы с пророссийской агентурой, как минимум, не давая им доступа к важной информации и возможности принимать управленческие решения. Недавние действия Зеленского продемонстрировали, что он готов выполнять подобные требования, а значит, на пути углубления партнерских отношений США и Украины не должно возникнуть серьезных препятствий.

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