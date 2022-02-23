Азербайджан обвинил Армению в обстреле азербайджанских позиций: появились подробности

В Азербайджане в среду утром, 23 февраля, заявили об обстреле позиций своих Вооруженных сил со стороны Армении. Инцидент, по их данным, произошел в 3:55.

Об этом сказано в сообщении Министерства обороны Азербайджанской Республики. В ведомстве заявили, что армянские военные открыли огонь со своих позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района.

Сообщается, что они применили стрелковое оружие. Под ударом оказалась Армия Азербайдажна в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района.

В Минобороны отметили, что азербайджанская сторона открыла ответный огонь, в результате чего противника вынудили прекратить обстрел.

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В тоже время, в Минобороны Армении Азербайджан обвинили в дезинформации. Там заявили, что Армения не открывала огонь по позициям азербайджанских сил в восточной части армяно-азербайджанской границы.

В ведомстве добавили, что ситуация на границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.

Напомним: в январе этого года в Азербайджане заявили об обстрелах позиций своей армии со стороны Армении. Последние применили АГС (автоматический гранатомет на станке) и крупнокалиберное оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, обе страны регулярно обмениваются обвинениями в стрельбе на границе. В августе прошлого года обе стороны заявляли о потерях.