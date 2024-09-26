Азербайджан будет держать сухопутные границы закрытыми до 2025 года: названа официальная причина

До 2025 года Азербайджан будет держать сухопутные границы закрытыми. Такое решение было принято через карантинный режим из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщают СМИ. В частности, будет закрыта граница с Грузией.

Премьер Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о том, что сухопутные границы останутся закрытыми до 6:00 1 января 2025 года. Официальная причина не изменилась. Это решение аргументировали пандемией коронавируса.

Президент страны Ильхам Алиев на днях заявил, что закрытие сухопутной границы "спасло страну от крупных катастроф", не уточняя, что подразумевает.

"Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия. Но они прекращаются", – сказал Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса восьмого созыва.

Недавно перед этим этнические азербайджанцы в Грузии в очередной раз подписали петицию-обращение к Алиеву об открытии границ.

В нем они объясняли, что сухопутные границы Азербайджана закрыты уже годами – с марта 2020 года, а позволить себе авиабилеты для того, чтобы увидеться с родными, могут далеко не все.

В правительстве Грузии сетуют, что из-за ограниченного сообщения с Азербайджаном потеряли более 1,5 млн туристов и их количество до сих пор не вернулось на доковидный уровень.

Напомним, что в последнее время в 27 странах мира обнаружили новый штамм коронавируса – разновидность варианта Omicron, получившего название XEC. Он еще недостаточно изучен, но очевидно, что более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19. Также не вызывает сомнений, что любой новый штамм может представлять смертельную опасность для людей из группы риска.

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