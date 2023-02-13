Австрия выдала россиянам визы на заседание ОБСЕ и попала под шквал критики

Правительство Австрии было жестко раскритиковано после того, как они предоставили визы для российских чиновников, которые находятся под санкциями. Разрешение на въезд было выдано с целью посещения встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.

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Об этом сообщило издание AP News. Австрия считает необходимостью поддерживать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Как говорится в источнике, Австрия стремится к максимальному балансу в вопросах осуждения военного вторжения на территорию Украины и ведения дипломатических отношений с РФ.

"В Австрии имеют офисы несколько агентств ООН, других международных организаций, таких как ОБСЕ, которая была создана во время "холодной" войны как форум для диалога между Востоком и Западом. Россия является одной из 57 стран Северной Америки, Европы и Азии, которые принимают участие в организации со штаб-квартирой в Вене", – объясняют чиновники МИД страны.

В Австрии считают, что МИД имеет полное право выдавать визы для любой страны, ведь штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе находится именно в их столице.

Важно отметить, что посол при ОБСЕ Майкл Карпентер прокомментировал данную ситуацию.

"Это точно не те люди, которые должны иметь возможность путешествовать в западные страны", – заявил он.

При этом правительство Австрии его обращение не прокомментировало.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австрия и Венгрия договорились, что не будут предоставлять Украине оружие для борьбы с российской агрессией. Страны боятся, что война может распространиться дальше по Европе.

В Украину 1 февраля прибыл федеральный президент Республики Австрия Александер Ван дер Беллен. Для 79-летнего политика это была первая поездка в нашу страну после начала Россией полномасштабной войны, в Киеве он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку страны.

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