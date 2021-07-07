Австрийца укусил огромный питон, который неожиданно вылез из унитаза. Фото

В Австрии 65-летний мужчина был укушен питоном во время оправления поутру нужды в туалете. Размер змеи составил 1,6 м и она выползла прямо из унитаза.

Как сообщило австрийское издание 9News, питон сбежал от соседа, проживающего через дорогу. Домашнее пресмыкающееся спустилось в канализационную трубу и отправилось восвояси.

По рассказу самого пострадавшего, он, как обычно, поднялся в 6:00 утра и отправился в туалет. Во время сидения на унитазе он ощутил колющий укус в области гениталий. Заглянув вниз, он обнаружил сетчатого питона-альбиноса.

Сама по себе рептилия носит исключительно декоративную функцию и не опасна для человека, но полиция призвала 26-летнего владельца змеи все же внимательней относиться к ее содержанию и возможности бегства.

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