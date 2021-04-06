Авиацию НАТО семь раз за неделю поднимали на перехват российских самолетов

Юрий Сергиенко Мир 02:11, 7.04.2021

Истребители НАТО с 29 марта по 4 апреля семь раз поднимали на перехват российских самолетов.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Литвы. Активность авиации наблюдалась над Балтийским морем.

Так, 29 марта самолеты перехватили российский Ил-76 и два Су-27.

30 марта был замечен Ил-20. В тот же день были перехвачены два Су-27, а также Ту-134.

31 марта зафиксировали перелет еще одного Ил-20, а 2 апреля авиация НАТО перехватила еще и Ил-76. В тот же день перелет совершил Ан-26.

Вся авиация летела из Калининграда и обратно. Также самолеты вылетали из этого же города на материковую часть РФ или в обратном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-лейтенант Вооруженных сил США Бен Ходжес ранее заявил о возросшей активности российской авиации и подводных лодок, в частности, в Черном море.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Стали известны имена двух погибших на Донбассе воинов. Фото героев

У Путина ответили на заявление Зеленского о вступлении в НАТО

На Буковине от коронавируса умерла 28-летняя беременная врач-педиатр

Третий погибший за день: наемники "Л/ДНР" отдали тело пропавшего украинского воина

Не могла оставить дедушку: в Хмельницком от COVID-19 умерла молодая учительница