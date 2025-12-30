Истерика, устроенная вокруг воображаемой атаки украинских дронов на резиденцию Путина, была нужна Москве лишь для одного — попытаться обвинить Киев в срыве переговоров. Песков уже отчитался, что РФ "будет продолжать диалог прежде всего с американцами", одновременно угрожая ужесточением "переговорной позиции".

Видео дня

России не нужны никакие оправдания для продолжения военных преступлений: путинские войска ежедневно уничтожают украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру, жители Киева и Одессы сидят без света, энергосистема не выдерживает нагрузки, усиленной морозами. "Удар по резиденции" понадобился лишь как якобы убедительный аргумент для разговора с впечатлительным и тяготеющим к роскоши Дональдом Трампом.

На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с европейскими лидерами выступил сегодня с удивительным заявлением: "Мир на горизонте. Я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. Уже к январю нам всем придётся собраться вместе… чтобы принимать решения о будущем Украины и будущем этого региона".

По его словам, гарантии безопасности, предлагаемые Киеву Соединёнными Штатами, дают основания надеяться на скорое завершение войны, однако Украине придётся пойти на компромиссы по территориальным вопросам.

Сложно понять, почему западные лидеры уверовали в территориальные уступки, которыми якобы удовлетворится Путин. Завтра он придумает удар не по Валдаю, а по Сочи — и потребует вывода украинских сил ещё из одного региона. Потом что-нибудь "взорвётся" в Москве или Петербурге — и уже полякам предложат подвинуться в Сувалкском коридоре.