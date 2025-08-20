Армия Израиля начала наступление на город Газа: подробности

Армия обороны Израиля начала вторжение в город Газа. ЦАХАЛ заявил, что уже контролирует окрестности столицы провинции.

Об этом сообщил The Jerusalem Post. Издание ссылается на заявление спикера Армии обороны Израиля бригадного генерала Эффи Дефрина.

Дефрин подтвердил, что ЦАХАЛ начал наступление на Газу.

"Наши силы уже контролируют окрестности города", – заявил Дефрин.

Он также отметил, что на этой неделе будет разослано около 60 тысяч повесток гражданам Израиля о призыве в армию. Еще 20 тысяч повесток разошлют до конца месяца.

В своем заявлении Дефрин подтвердил, что ЦАХАЛ работает над обеспечением достаточного пространства для безопасной эвакуации гражданского населения Газы, а также для получения гуманитарной помощи и медицинского обслуживания.

Напомним, что 7 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы. При этом он отметил, что речи о долгосрочной оккупации палестинского анклава нет – Израиль лишь хочет уничтожить в Газе террористическую группировку ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

13 августа начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир одобрил общий план будущей широкомасштабной операции в секторе Газа. Ее главной целью является установление контроля над городом Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тель-Авиве сотни тысяч людей вышли на митинг с требованием прекращения огня в секторе Газа и заключения соглашения об освобождении заложников. Организаторы подсчитали, что в этом городе на митинг вышли примерно 300 тысяч человек, а по всей стране демонстрации провели более 2,5 миллиона израильтян. Они выступили против решения правительства расширить войну в секторе Газа вместо того, чтобы договориться о возвращении израильтян.

