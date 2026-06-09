1. Согласно результатам парламентских выборов в Армении партия "Гражданский договор" действующего премьера Пашиняна будет иметь в Национальном Собрании 61 мандат из 105.

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Це – понад 58 відсотків, тобто більше, ніж 54%, яких вимагає Конституція, і таким чином Нікол Пашинян переміг партії одразу чотирьох Путіних.

Тож після втрати Карабаха Вірменія свідомо пішла не реваншистським шляхом Гітлера після поразки Німеччини в Першій світовій, а шляхом Брандта після її ж поразки в Другій – зробила висновки з помилок і змінила курс на протилежний: в напрямку до Цивілізації.

2. Тим часом, оскільки украінські технологічні досягнення змінили війну з Росією і, можливо, усі війни загалом, російська еліта вже думає не про Вірменію, а, як пише The Atlantic, про завершення війни в Україні.

Нещодавно в мережу потрапили матеріали з офісу Сергія Кирієнка, в яких змальовано план подання суспільству РФ припинення військових дій.

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Передбачається:

оголосити перемогу,

назвати російську армію найбоєздатнішою в світі,

показати вже існуючі територіальні здобутки як великий успіх,

принагідно заявивши про майбутній економічний крах Європи й очікуваний розпад України.

Як повідомляє видання, Кирило Буданов вважає, що й обмеження доступу до Telegram може бути саме частиною підготовки до зміни офіційного наративу й створення в країні умов, коли більшість населення отримуватиме тільки офіційну версію перемоги.

3. Президент Аргентини Хав’єр Мілей в газеті Financial Times повідомив про створення в країні новітньої правової інституції – нелюдських корпорацій.

Вони стануть юридичними особами з усіма відповідними правами, але участь людини в їх функціонуванні не буде обов’язковою, а працювати й приймати всі рішення зможуть, зокрема, так звані "агенти ШІ".

Тобто, поки людина скаженіє і перетворюється, як, приміром, у мордорі, у щось нелюдське, хоча й на біологічній основі, людство вже готує певний правовий статус небіологічним нелюдям.