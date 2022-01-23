Археологи обнаружили в пустыне Омана настольную игру, которой 4 тыс. лет. Фото

В 4000-летнем поселении бронзового века в Омане обнаружили древнюю каменную настольную игру, в которую, вероятно, играют по принципу нард. Завершенные в декабре 2021 года раскопки вокруг населенного пункта Айн-Бани-Саад в долине Кумайра провели совместно Варшавский университет и Министерство наследия и туризма Омана.

Игровое поле, которое нашли в руинах комнаты, состоит из обозначенных 13 клеток с углублением по центру, пишет Daily Mail. Археолог из Варшавского университета Петр Белинский добавил, что это очень редкая находка (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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"Самый известный пример игровой доски, основанной на подобном принципе, — та, что была найдена в могилах Ура (древнего шумерского города, существовавшего с 6-го тысячелетия до н. э до IV века до н. э. и был расположен на территории современного Ирака)", отметил ученый.

Скорее всего, в Кумайре использовали правила, похожие игру в нарды. двое игроков бросали кубики и должны были переместить свои фишки вокруг доски и убрать их быстрее, чем это сделал бы соперник. У обоих была возможность помешать передвижению противника, захватит фигуры и вернув их назад.

Кроме игрового поля археологи также нашли в поселении бронзового века остатки ранее неизвестной башни. Также они наткнулись на свидетельства плавки меди.

Команда сообщила и об обнаружении многочисленных каменных останков времен железного века, разбросанных по большей части долины Кумайра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее археологи обнаружили самые старые статуэтки Будды, когда-либо найденные в Китае.