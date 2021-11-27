Археологи обнаружили в Польше украшения, которым свыше 40 тыс. лет. Фото

В Польше в пещере Стайня, недалеко от Кракова, обнаружили самые древние ювелирные украшения Евразии возрастом свыше 41,5 тысяч лет. Как предположили специалисты, украшение принадлежало кроманьонцам.

Как рассказал портал Scientific Repoorts, специалистам удалось обнаружить костяное шило и подвеску, изготовленную из слоновьей кости. А кулон был создан примерно в то время, когда Homo sapiens начали расселяться по Европе.

Возраст найденных артефактов ученым из Вроцлавского университета удалось определить с помощью радиоуглеродного анализа.

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"Это украшение говорит о необычайных творческих способностях живших когда-то на этом месте людей, а также об их умении обращаться с орудиями труда. Толщина подвески составляет всего 3,7 мм, а это свидетельствует о невероятной ловкости и умении, с которой в ней были проделаны отверстия и начерчены узоры", – отметила один из авторов статьи, научный сотрудник университета Виолетта Новачевска.

Она же рассказала, что до сих было принято считать, что культура украшений и их изготовления появились значительно позже. Теперь же науке известно, что традиция украшать себя появилась раньше.

Ученые предположили, что данные украшения – дело рук кроманьонцев, так как неандертальцев на то время на территории Европы уже не было.

Украшение полностью покрыто узором из окружностей и линий. Говоря о рисунке на кулоне, Новачевска выдвинула гипотезу, что эти узоры в итоге складываются в диаграмму фаз Луны или же счетную табличку.

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