Археологи обнаружили буддистский храм, которому свыше 2 тыс. лет. Фото

На северо-западе Пакистана международная группа археологов обнаружила руины древнего буддийского храма. По предварительным оценкам, сооружению более 2300 лет.

Как рассказал Jagran Josh, открытие сделала группа пакистанских и итальянских археологов, которые проводили раскопки в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва в районе Базира Барикот. Кроме того, ученые обнаружили ряд сокровищ (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Найденный храм – апсидальной формы с полукруглым потолком. Он был построен из камня. Его фундамент достаточно хорошо сохранился и дает представление о масштабе храма. Исследователям удалось раскопать множество комнат, ступени и его внешние стены.

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Посол Италии в Пакистане Андреас Феррарезе отметил значимость находки и подчеркнул, что в мире между культурами, в том числе в строительстве и архитектуре, "есть очень много общих черт, которые указывают на то, что даже в древности существовала некая глобализация, которая выражалась в похожих формах, технологиях и идеях".

В свою очередь, директор Итальянской миссии профессор Лука М. Оливьери предположил, что храм был построен в III веке до нашей эры в эпоху Маурья. Позднее, во II веке до нашей эры, здание было реконструировано. Когда же на данную территорию пришли греки и взялись перестраивать город Базира, они улучшили его и использовали в своих культовых целях на протяжении нескольких веков до тех пор, когда город был разрушен землетрясением.

По его словам, открытие доказывает присутствие буддистов в Свате с III века до нашей эры, а также является подтверждением того, что индо-греческий царь Менандр и его преемники поддерживали буддизм.

Также на месте раскопок археологи обнаружили монеты, кольца, горшки и другие артефакты буддийского периода. По предварительным оценкам ученых, найденные сокровища оцениваются в миллионы долларов.

"Вся провинция и Сват чрезвычайно богаты археологическими сокровищами. Пока археологи исследовали только около пяти процентов памятников, а остальные 95 процентов все еще не исследованы", – добавили археологи.

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