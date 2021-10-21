Археологи нашли останки морского скорпиона, жившего 435 млн лет назад: был размером с собаку. Фото

На юге Китая учеными были обнаружены окаменелые останки гигантского морского скорпиона Terropterus xiushanensis. Установлено, что существо относилось к вымершей семьи так называемых EuryPterids и жило около 435 миллионов лет назад.

Примечательно, что размер скорпиона - около одного метра от головы до хвоста. По длине он превзошел даже скорпиона Heterometrus Swammerdami, с длиной 23 см, сообщает Express (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как рассказала международная команда исследователей Института геологии и палеонтологии Китайской академии наук, крупных хищников, таких как Terropterus xiushanensis ранее не находили.

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Ученые рассказывают, что скорпион T. xiushanensis имел длинные и колючие конечности, необходимые для охоты. Сверху они имели множественные, бритвенно-острые шипы, которые позволяли быть одним из самых популярных хищников своего времени и играть важную роль в морской экосистеме.

Это открытие поможет лучше понять сложное эволюционное разнообразие существ, отмечают ученые.

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