Археологи нашли останки морского скорпиона, жившего 435 млн лет назад: был размером с собаку. Фото
На юге Китая учеными были обнаружены окаменелые останки гигантского морского скорпиона Terropterus xiushanensis. Установлено, что существо относилось к вымершей семьи так называемых EuryPterids и жило около 435 миллионов лет назад.
Примечательно, что размер скорпиона - около одного метра от головы до хвоста. По длине он превзошел даже скорпиона Heterometrus Swammerdami, с длиной 23 см, сообщает Express (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Как рассказала международная команда исследователей Института геологии и палеонтологии Китайской академии наук, крупных хищников, таких как Terropterus xiushanensis ранее не находили.
Ученые рассказывают, что скорпион T. xiushanensis имел длинные и колючие конечности, необходимые для охоты. Сверху они имели множественные, бритвенно-острые шипы, которые позволяли быть одним из самых популярных хищников своего времени и играть важную роль в морской экосистеме.
Это открытие поможет лучше понять сложное эволюционное разнообразие существ, отмечают ученые.
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