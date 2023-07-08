'Анкара никому не позволит разрушить отношения с Москвой': Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции в августе

Анкара не намерена разрывать дипломатических отношений с Москвой и уже в августе президент Турции Реджеп Эрдоган ожидает встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Кремлевский диктатор уже приглашен, но окончательного ответа пока не дал.

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Об этом сообщило издание Abzac, ссылаясь на слова Эрдогана во время выступления на митинге в Байбурте. Он положительно отозвался о переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, прибывшем в Стамбул, однако это не исключает надежд на встречу с Путиным.

"Вчера мы принимали президента Зеленского, а в августе, надеюсь, встретимся с господином Путиным. Мы пытаемся защитить нашу страну от негативных последствий войны, которая длится уже полтора года", – подчеркнул глава Турции.

Эрдоган также заметил, что вопреки многочисленным уговорам, его внешняя политика остается неизменно дипломатической. Анкара не дала всем желающим испортить отношения с российской стороной, четко обозначил президент.

Напомним, 7 июля украинский лидер прибыл в Турцию, где встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоялась в президентской резиденции Вахдеттин в Стамбуле. Эрдоган пообещал продолжать поддерживать Украину и подписал с Зеленским меморандум о совместном развитии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время переговоров с Зеленским 8 июля Эрдоган заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО, и пообещал Киеву дальнейшую поддержку. Также Анкара делает усилия для завершения войны "путем переговоров".

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