Американец очистил дом от снега с помощью огнемета за несколько минут. Видео

Карина Бондаренко Мир 06:35, 28.12.2020

В США мужчина очистил придомовую территорию от снега с помощью огнемета всего за несколько минут.

Видео необычной борьбы со снегом опубликовал сосед мужчины в YouTube. За несколько часов ролик набрал тысячи просмотров и лайков (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, как мужчина идет по дорожке возле дома, держа в руках огнемет. Весь снег растаял за считанные минуты. В социальных сетях пользователи назвали идею мужчины "лайфхаком дня".

Под видео говорится, что видео записали в городе Бельфонт американского штата Кентукки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Нью Йорке (США) 17 декабря произошел самый большой снегопад, который случался в городе за последние четыре года. В штате наиболее сильно пострадали северные районы, где выпало более трех футов, то есть 91,44 см снега

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