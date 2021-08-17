"Вменяемые", по словам Лаврова, террористы мгновенно захватили Афган. Личная ошибка и позор Байдена. Из Афганистана в панике бегут афганцы и дипломаты, а у России с талибами "хорошие отношения".

15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну. Если точнее, то президент Афганистана просто сбежал, хотя до этого обещал сражаться и умереть за свой народ. Он лишился своего поста, который достанется лидеру талибов мулле Абдуле Гани Барадару, переходное правительство возглавит генерал в отставке Али Ахмад Джалали. Они заявили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.

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Чтобы нагляднее представить произошедшее сопоставим биографии вчерашнего и сегодняшнего лидеров Афгинистана, доктора антропологии Ашрафа Гани Ахмадзая и муллы Абдуллы Гани Барадара.

В то время как доктор антропологии Ашраф Гани Ахмадзай преподавал в Калифорнийском университете в Беркли, мулла Абдул Гани Барадар воевал с советскими войсками. В то время как доктор антропологии Ашраф Гани Ахмадзай работал во Всемирном банке в Вашингтоне, мулла Абдул Гани Барадар создавал террористическое движение Талибан и строил государство под названием Исламский Эмират Афганистан. Исламский Эмират Афганистан дипломатически был признан четырьмя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном, Туркменистаном и Саудовской Аравией.

Помимо прочих подвигов Исламский Эмират Афганистан прославился тем, что предоставил убежище Усаме бен Ладену и уничтожил памятники буддистской архитектуры (Бамианские статуи Будды).

После терактов 11 сентября 2001 года США уничтожили Исламский Эмират Афганистан как террористическое государство и свергли режим талибов. Талибы в соседний Пакистан (провинции региона Вазиристан), где объединились под началом Хаджи Омара и создали Исламский Эмират Вазиристан.

Теперь главное. США пришли в Афганистан для решения двух задач.

Первое – обезопасить себя от повторения того что случилось 11 сентября 2001 года. В том числе и конкретно – уничтожить Бен Ладена, который был признан организатором этих терактов. Эта цель была достигнута 2 мая 2011 года. Правда, не в Афганистане, а в Пакистане.

Вторая задача – помочь афганцам построить демократию за 20 лет не была решена, и как теперь стало ясно, решена быть не могла.

Можно ли за это упрекать США, а тем более их нынешнее руководство, которое решало проблему, созданную несколькими своими предшественниками? Конечно, нет.

И, тем не менее, то что произошло, а главное как это произошло – это провал США. Прежде всего провал умения прогнозировать ближайшие последствия своих действий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что администрация США ошиблась в прогнозах ситуации в Афганистане. Президент Байден еще в июле говорил, что афганские правительственные силы должны справиться с талибами. Объявляя о выводе войск из страны к 31 августа, Байден в начале июля заявил, что "ни при каких обстоятельствах не повторится ситуация в Сайгоне" и что "вероятность того, что Талибан захватит захватит всю страну, крайне маловероятна".

Через месяц после этого заявления талибы вошли в Кабул. Сценарий "Сайгон 2:0" становится более чем вероятным.

Это провал Запада и личный позор для Байдена. Помимо всего прочего еще и потому что США в Афганистане за последние 20 лет потеряли более 20000 раненых и более чем 2300 погибших военнослужащих. Вопрос о том, за что погибли американские парни, избиратели неизбежно будут задавать Байдену, хотя этот вопрос было бы правильно задать и Бушу и Обаме и Трампу. Кстати, и Обама и Трамп вели разговоры о необходимости вывода войск из Афганистана, а Трамп даже заключил на этот счет соглашение с талибами, правда, почему-то забыв при обсуждении этого соглашения пригласить своего союзника – руководство Афганистана.

Вывод войск США был безальтернативной мерой. Американцы не должны гибнуть за демократию в других странах, и американские избиратели в этом практически единодушны. Но при этом уход не должен был превращаться в катастрофу для сотен тысяч афганских союзников США. И совсем не обязательно было оставлять талибам горы оружия на своих базах.

Роль России. Все 20 лет пока США были в Афганистане, удерживали эту страну в каком-то более-менее безопасном для соседей положении, Россия постоянно пыталась строить им всякие гадости. Добились того, что США лишились опорных баз в Центральной Азии, ну и беспрерывно бурчали себе под нос об оккупации Афганистана американской военщиной. Теперь это проблема путинского режима…

В Москве заявили о "хороших отношениях" как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому власти "не переживают" по поводу ситуации в Афганистане. Об этом сказал глава департамента Азии МИДа Замир Кабулов. По его словам, Россия отказалась от эвакуации сотрудников своего посольства в столице Афганистана во время наступления боевиков. Дипмиссия продолжит работать в обычном режиме, так как талибы гарантировали посольству безопасность. Кабулов отметил, что это касается и представительств других стран.

До этого Лавров назвал представителей талибов "вменяемыми людьми".

Сотни тысяч афганцев и страны Запада с Лавровым не согласны и в панике бегут от этих "вменяемых людей". Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев и граждан Афганистана, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США. Среди стран, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания.

Около 80 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, стран НАТО и афганцев из Кабула. В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских самолета. В кабульском аэропорту царит хаос и паника. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются улететь из страны. Периметр международного аэропорта находится под обороной американских, британских и турецких войск.

Теперь о том, кого Лавров назвал "вменяемыми людьми". Помимо того, что талибы террористы, надо посмотреть на то, что конкретно делают на захваченных территориях эти "вменяемые люди".

На подконтрольных территориях Талибан вводит нормы шариата. Под запретом находятся телевидение, музыка, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь (белый — цвет талибского флага), любое упоминание о сексе и многое другое. Мужчинам надо обязательно носить бороду определённой длины. Женщинам не разрешают работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола; им практически закрыт доступ к образованию (в 2001 году девочки составляли только 1 % посещающих школу).

26 февраля 2001 года мулла Омар издал декрет о разрушении всех неисламских памятников в стране. Претворяя декрет в жизнь, в марте того же года талибы взорвали две гигантские статуи Будды, вырезанные в скалах Бамиана в III и в VI в.

Помимо многочисленных терактов, совершенных талибами известны случаи, когда жертвами талибов становились несовершеннолетние подростки. Так, в 2007 году в провинции Пактика талибы расстреляли школьника за то, что он изучал английский язык. В 2010 году в провинции Гильменд ими был казнён 7-летний мальчик, обвинённый в шпионаже. В 2011 году они повесили 8-летнего ребёнка, чей отец, служивший в полиции, отказался перейти на их сторону…

Подведем итоги. Провал США еще раз показывает, что прогрессорские, просветительские войны обречены на поражение. Что невозможно палкой загнать людей в рай, что коммунистический, что демократический. Ну а в сухом остатке, Байден свой временный позор переживет, поскольку большая часть американцев в главном, то есть в выводе войск своего президента поддерживает. А вот у путинской России неизбежно появятся серьезные проблемы.

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