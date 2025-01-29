Администрация Трампа отменила меморандум о приостановке финансирования программ помощи: что происходит

Администрация президента США Дональда Трампа в среду, 29 января, упразднила широкую директиву. Она, в частности, касается приостановки федеральных ссуд, грантов и другой финансовой помощи.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters и CNN, ссылаясь на неназванного чиновника в Белом доме. Отмечается, что это произошло незадолго до того, как ему предстояло явиться в суде второй день подряд для защиты политики.

Решение отменить директиву Управления и бюджета в понедельник было принято незадолго до того, как федеральный судья в Род-Айленде должен был рассмотреть запрос 22 штатов, преимущественно демократических, и округа Колумбия относительно временного запретительного предписания, блокирующего политику, которая, по их словам, может иметь разрушительное влияние на их бюджеты.

"Меморандум ОМБ М-25-13 аннулирован. Если у вас возникли вопросы, касающиеся выполнения распоряжений президента, обращайтесь к главному юрисконсульту своего агентства", – говорится в докладе.

Согласно внутреннему меморандуму, посланному в понедельник, бюджетное управление Белого дома распорядилось приостановить федеральные субсидии и займы, что вызвало путаницу и беспокойство, даже когда Белый дом заявил, что это не столь широкое распоряжение, как казалось.

Хотя помощники Белого дома публично обвинили средства массовой информации в вызове неразберихи, утверждая, что в здании их не было, администрация получила поток звонков от законодателей и чиновников с вопросами о влиянии этого на их штаты.

"Пока федеральные агентства "должны временно приостановить все действия, связанные с обязательствами или выплатой всей федеральной финансовой помощи", – заявил исполняющий обязанности директора Управления и бюджета Белого дома Мэтью Вет в оригинальном меморандуме, копию которого получило CNN, ссылаясь на перечисленные приоритеты администрации.

Во вторник днем федеральный судья временно заблокировал часть заморозки помощи администрацией Трампа.

Позже Белый дом опроверг сообщения о разблокировании замороженной федеральной помощи. Пресс-секретарь Каролин Ливит заявила, что решение администрации Трампа не означает полной отмены заморозки финансирования.

"Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это просто отмена меморандума Офиса по управлению бюджетными средствами", – говорится в ее сообщении.

Ранее стало известно о том, что суд в США приостановил действие указа президента Дональда Трампа о замораживании федеральных грантовых программ, включая с помощью неправительственных организаций за рубежом, на 90 дней. Это позволит временно продолжить действие таких программ как USAID, через которые выделялась помощь Украине.

Как уже сообщал OBOZ.UA, замораживание грантового финансирования может касаться проектов в Украине – поддержки школ и помощи в сфере здравоохранения, в том числе неотложной помощи матерям и вакцинации детей. По данным СМИ, украинские дипломаты и американские чиновники пытаются исключить Украину из-под действия директивы Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!