Американская администрация надавит на самую болезненную точку кремлевского людоеда. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил газете Time, что на саммите в Швейцарии Байден напомнит Путину о наличии у США огромного киберпотенциала, целью которого однажды может стать в том числе "личный бизнес" российского автократа. Иными словами, убийце намекнут, что вместо официальных санкций, которые можно оспорить в западных судах и к тому же использовать в качестве повода для войны, против пресловутого кремлевского "золотого триллиона" сыграют неизвестные хакеры – американская версия виртуальных трактористов и шахтеров.

Какие-то работающие из подвала в Техасе (а, может, откуда-нибудь из Восточной Азии, кто знает?) тинейджеры пройдутся по счетам богатейших людей России и вынесут оттуда 500 миллиардов долларов. Потом они извинятся и в духе российской группировки Dark Side скажут, что не собирались нанести вред важным для социальной инфраструктуры объектам, а просто "хотели немного разбогатеть".

Однако в качестве предупредительного шага не обязательно будет блокировать сразу все грязные деньги путинизма за рубежом – достаточно будет неприятно удивить одного из его бенефициров, когда тот однажды утром пронёсся и не досчитается десяти миллиардов долларов, которые может быть даже потом вернутся к нему – усилиями добрых агентов ФБР, сумевших вовремя перехватить летящие по киберсети транши, как это произошло с биткоинами Colonal Pipeline, вернувшимися законному владельцу.

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Именно об этом и рассказывали источники NBC, когда сообщили, что АНБ готовит кибероружие для превращения российских компьютеров в "кирпичи" руками "негосударственных" хакеров США: никакой кибератаки со стороны американского государства не будет, а будет активность неопознанных киберсубъектов из серой зоны, которым нечего предъявить и от которых нечем защищаться.

Тот факт, что такая угроза в адрес Кремля будет высказана на самом высоком уровне, означает, что, во-первых, американская разведка уже знает о месте хранения путинских закромов, во-вторых, уже взяла их на прицел, подготовив соответствующий механизм для оперативного "изъятия". Именно поэтому у источника, раскрывшего эту информацию газете Time, были все основания сказать, что Путин со встречи в Швейцарии должен уйти со словами "Американцы загнали нас в ловушку и окружили".

Расчет Белого дома верен: угрожать Путину общими санкциями против России бесполезно. Это ведь только лидеру цивилизованной страны страшно потерять даже небольшую часть экономического потенциала, потому что это скажется на настроениях избирателя. Зато лидеру автократии плевать не только на экономический потенциал своей страны, но и в целом на жизни его поданных, перед которыми он совершенно не ответственен. Неприемлемыми потерями для Байдена станет один единственный американец, погибший из-за кибератаки россиян на больницу в Висконсине. Приемлемыми потерями для Путина станут сотни тысяч россиян, которые умрут – и уже умирают – в результате деградации российской политической системы, пищевой промышленности, образования и медицины в условиях международной изоляции. Более того, в отличие от американских властей, которые ограничены в своей военной деятельности заботой о мирных гражданах, путинские спецслужбы не имеют такого рода моральных ограничений. Именно поэтому американцы работают по террористам точечным оружием, которое применяется после разработки сложных и тщательно спланированных операций с целью исключить гибель хотя бы одного случайного человека, а российские агрессоры без зазрения совести занимаются поквадратными бомбардировками в Сирии и атакуют пищевое производство и клиники в Америке, не задумываясь, скольким невинным людям они могут причинить вред. Ничего нового. Цивилизованные страны воюют против военной машины террористов, а террористы воюют против мирных граждан, потому что воевать против профессионалов они не умеют. Военные НАТО защищают женщин и детей, а российские военные, по признанию Путина, прикрываются ими.

Итак, в отличие от беспринципных российских властей, американцы не могут позволить себе атаковать объекты жизнеобеспечения. Единственное, что могло бы отрезвить Путина – это угроза нанести удар по его собственным экономическим ресурсам, заработанным за счет эксплуатации природных богатств России – тех самых ресурсов, которые и являются единственными реальными инструментами его могущества. Потому что на самом деле нет никакого могущества, а есть паразитирование российских массовых убийц на международной экономической и правовой системе, которая гарантирует этим паразитам сохранность их средств, равно как и возможность обратиться в западные судебные системы за защитой этих средств при необходимости. 16 июня Байден покажет Путину, что эпоха таких гарантий закончилась. Как сказал глава ЦРУ, готовивший Байдена к этой встрече, отныне Путин должен понимать: "Куда бы он ни направился, он везде будет встречать отпор".

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