А дроны все летают и летают...

До сегодняшнего времени мы были уверены, что вступление в НАТО является гарантией безопасности любой страны.

Но стечение обстоятельств пошатнуло нашу уверенность.

1. Памʼятаєте статтю генерала Залужного що для перемоги нам треба винайти "порох". І цей порох був винайдений двома сторонами конфлікта.

Це були дрони.

2. Президентом США став Дональд Трамп, і НАТО стало перетворюватися в "паперового"

тигра.

Навіщо йти танковими колонами і завойовувати чужі країни. Набагато краще вести гібридні війни.

А Росія в цих війнах професіонал. Вона використовує дрони не тільки на полі бою, але і для знешкодження інфраструктури других країн, руйнування житлових будинків, вбивства мирних жителів.

Її "голуба" мрія заморозить всіх українців, зруйнувати всі будинки і святкувати "перемогу" на руїнах.

Але на їхню думку, їм заважають у цьому західні країни. Тому треба налякати їх і подивитися, як вони реагують на ці виклики.

В ніч з 25 на 26 вересня у Німеччині були помічені кілька невідомих безпілотників, що літали біля німецько-данського кордону в північній федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн.

Агентство AFP з посиланням на делегацію французького військового відомства повідомило 25 вересня, що невідомі безпілотники пролетіли над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна (Франція).

Того ж дня національна поліція Данії повідомила про нетривале закриття аеропорту Ольборга на північній околиці датського острова Ютландія через активність невідомих безпілотників. Летовище також використовують данські військові.

Генеральний директор Служби безпеки та розвідки Данії Фінн Борх Андерсен 25 вересня заявив, що відомство поки що не встановило, хто запустив дрони.

Влада Швеції підтвердила кілька випадків появи дронів 25 вересня поблизу військово-морської бази у місті Карлскруна.

В Інституті вивчення війни зауважили, що європейські чиновники не звинувачували безпосередньо Росію в порушенні європейського повітряного простору.

Потужний вибух стався ввечері 24 вересня у промисловій зоні міста Свіндон (Суїндон) у Великій Британії. Інцидент відбувся на складі підприємства Groundwell, яке має запустити компанія Tekever, що виробляє зокрема дрони StormShround для Королівських Військово-повітряних сил (ВПС). Відомо, що британський уряд закупив у виробника безпілотники для України на суму близько 270 млн фунтів стерлінгів. Новий завод у Свіндоні має стати одним із найбільших в країні. Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

У суботу, 27 вересня, ще в двох країнах НАТО заявили про виявлення невідомих дронів. Йдеться про Норвегію та Нідерланди.

В країнах НАТО йде жвава дискусія збивати чи не збивати ці летальні апарати у своєму повітряному просторі.

В деяких країнах стверджують, що треба переконатися, що він летить з ворожими цілями.

А може просто летить познайомитися і пофліртувати, а ми його будемо збивати.

Я вже не можу зрозуміти, де є кордон між пацифізмом і боягузтвом.

А зовсім недавно французький спецназ затримав танкер, що належить до російського "тіньового флоту", який підозрюються у запуску дронів на європейські країни зі своєї платформи.

Пушпа (Pushpa) – один з кораблів, що опинився в центрі розслідування в Данії після прольоту неідентифікованих безпілотників над кількома чутливими об'єктами, такими як військові бази та аеропорти, протягом останніх днів", – йдеться в повідомленні.

Підозрілий 244-метровий танкер, побудований у 2007 році, неодноразово змінював назву та прапор, по черзі реєструючись у Габоні, Маршаллових островах та Монголії

Крім Європейського Союзу, він перебуває під санкціями Канади, Швейцарії, Нової Зеландії та Великої Британії.

"Це "тіньове" судно російського флоту, що йшло під прапором Беніну, з понеділка перебуває поблизу територіальних вод Франції, біля узбережжя Сен-Назара (Луара-Атлантика). Згідно з веб-сайтом Marine Traffic, 20 вересня він вийшов з Приморська (Росія) і, як очікувалось, 20 жовтня мав досягти Вадінара (Індія)", – зазначає ЗМІ.

Причиною підозри став збіг маршруту судна і випуском дроном на стоянках шляхом прямування судна.

Загалом капітана звинуватили в непокорі наказам та ненаданні доказів національної належності судна. Утім, джерело сказало France24, що той все ж таки повернувся на борт.

І це все не все.

Російська розвідка готувала масштабні теракти на території Європи. Вибухівку переховували у консервних банках з-під кукурудзи на цвинтарі, а для перевезення наймали українців. Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

"Російська військова розвідка ГРУ готувала теракти із застосуванням дронів і консервних банок, у яких замість кукурудзи був потужний вибуховий матеріал", — цитує газета джерела у правоохоронних органах.

Там вважають, що вибухівку, можливо, планували скидати з дронів.

Підготовку теракту викрили польські та литовські спецслужби.

У цій справі затримали двох людей – українців Владислава і Сергія. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Невже не ясно, що Росія не тільки веде війну з Україною, але й почала гібридну війну з Заходом?